健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》苦瓜、秋葵降血糖？ 營養師破飲食穩糖5大迷思

2025/11/08 18:54

營養師劉學民指出，秋葵富含膳食纖維，有益健康，雖研究指出其中特定成分可能有助控制血糖，但無法取代正規治療和飲食控制；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師劉學民指出，秋葵富含膳食纖維，有益健康，雖研究指出其中特定成分可能有助控制血糖，但無法取代正規治療和飲食控制；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕台灣40歲以下族群糖尿病發生率暴增25%，逾2成糖尿病患者在50歲前確診須長期治療，重創健保和醫療資源。營養師劉學民指出，許多人對於哪些飲食影響血糖存有迷思，包括：日常所吃的六大類食物升糖與否；必須捨棄白飯、麵條與饅頭；不吃甜的水果就沒事；苦瓜與秋葵可降血糖；糖友飲食受限大等；對此，他也特別解說以上糖尿病前期或初診糖尿病友務必知道的5件事。

劉學民於臉書專頁「營養師Couple食記」發文表示，預防糖尿病或糖友必知的基本糖尿病飲食概念，對於控制血糖可說至關重要；因此，以下特別說明常見糖尿病基礎飲食5大迷思：

Q1：六大類食物中有哪些會影響血糖？

A：全榖雜糧類、水果類、乳品類會讓血糖升高。

全榖雜糧類：如各種飯、麵、冬粉、米粉；饅頭、麵包、燒餅、各式糕餅麵食、地瓜、南瓜、芋頭、馬鈴薯、紅豆、綠豆、薏仁、珍珠等，這些澱粉會分解為葡萄糖而升高血糖。

水果類：如蘋果、香蕉、葡萄、芭樂等各種水果，因水果中含有天然「果糖」會影響血糖。

乳品類：如鮮奶、保久乳、奶粉、起司、優酪乳、優格等各種乳品，因本身含有乳糖會影響血糖。若乳品額外添加糖，對血糖影響更大。

Q2：白飯、麵條、饅頭都不能吃？

A：不是不能吃，而是要適量且聰明選擇。白飯、麵條、饅頭等屬於全榖雜糧類，主要成分是醣類，會直接影響血糖。但醣類是身體重要能量來源，完全不吃反而會影響身體基本運作。建議選擇糙米、五穀米、雜糧類等未精緻的澱粉，注意份量並搭配足夠的蔬菜和蛋白質，可減緩血糖上升速度。

Q3：挑不甜的水果吃就好？

A：水果的甜度不等於含醣量，水果吃起來不甜，不代表沒有糖份，重點在於了解水果的含醣量和份量。建議每天攝取2份水果（1份水果的份量為拳頭大），盡量選擇芭樂、番茄、奇異果等不太甜的水果，並分餐次食用。

Q4：吃苦瓜、秋葵可以降血糖？

A：不能靠單一食材降血糖，這兩者都是營養豐富的蔬菜，含有膳食纖維，對身體健康有益，雖研究指出其中特定成分可能對血糖控制有幫助，但無法取代正規治療和飲食控制。

Q5：糖友飲食受到很大限制？

A：糖尿病的飲食其實就是最均衡的飲食，要學習的是均衡飲食、選擇對血糖友善的食物、食用頻率、份量控制，而並非完全禁止某些食物。

劉學民強調，透過了解食物對血糖的影響，採取用糙米取代白米、多吃蔬菜、選擇原型食物、避免太多勾芡、羹湯、精緻甜食等方式，糖友們其實可以更靈活地搭配飲食，也能製備美味又健康的餐食。

