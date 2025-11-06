氣喘源頭是它？美研究：重度患者有「偽白三烯」

新研究指出，偽白三烯可能是氣喘原凶。圖為氣喘示意圖。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕多年來科學家一直認為他們已充分了解氣喘背後的生物學過程，他們稱1種名為白三烯（leukotrienes）的分子是主要原因。該分子會引發一系列連鎖反應，導致呼吸道收縮，目前已有多種藥物被研發出來，旨在阻斷該過程。但美國1項新研究指出，真正的罪魁禍首可能另有他人。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，該研究發表於過敏與臨床免疫學期刊上。美國凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）研究團隊表示，他們發現一些結構相似，但在體內透過完全不同的化學途徑產生的分子。他們將該分子稱為「偽白三烯」（pseudo leukotrienes），認為它是引發疾病的發炎連鎖反應的主要參與者。

凱斯西儲大學化學研究教授薩洛蒙（Robert Salomon）和同事利用他們數十年來研究脂質氧化的經驗，以及一些化學直覺，推測出假白三烯的存在。他們在實驗室中合成該分子，並開發出檢測它們的方法。

研究團隊採集被診斷患有輕度或重度氣喘的患者的尿液樣本，並將其與未患此病的人的尿液進行比較。他們不僅在氣喘患者的尿液中發現偽白三烯，且其含量與疾病嚴重程度直接相關。

重度氣喘患者及輕度氣喘患者的尿液中偽白三烯含量，是健康對照組的4到5倍。研究團隊認為，偽白三烯可能成為新生物標記物，用於檢測疾病嚴重程度並監測治療效果。

薩洛蒙聲稱，如果造成氣喘的分子不是白三烯，而是偽白三烯，那麼更好的治療方法是阻止偽白三烯形成。

研究團隊下一步計劃是調查偽白三烯是否與其他呼吸系統疾病有關，例如呼吸道合胞病毒、嬰兒毛細支氣管炎和慢性阻塞性肺病。

