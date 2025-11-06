自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

氣喘源頭是它？美研究：重度患者有「偽白三烯」

2025/11/06 15:51

新研究指出，偽白三烯可能是氣喘原凶。圖為氣喘示意圖。（歐新社）

新研究指出，偽白三烯可能是氣喘原凶。圖為氣喘示意圖。（歐新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕多年來科學家一直認為他們已充分了解氣喘背後的生物學過程，他們稱1種名為白三烯（leukotrienes）的分子是主要原因。該分子會引發一系列連鎖反應，導致呼吸道收縮，目前已有多種藥物被研發出來，旨在阻斷該過程。但美國1項新研究指出，真正的罪魁禍首可能另有他人。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，該研究發表於過敏與臨床免疫學期刊上。美國凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）研究團隊表示，他們發現一些結構相似，但在體內透過完全不同的化學途徑產生的分子。他們將該分子稱為「偽白三烯」（pseudo leukotrienes），認為它是引發疾病的發炎連鎖反應的主要參與者。

凱斯西儲大學化學研究教授薩洛蒙（Robert Salomon）和同事利用他們數十年來研究脂質氧化的經驗，以及一些化學直覺，推測出假白三烯的存在。他們在實驗室中合成該分子，並開發出檢測它們的方法。

研究團隊採集被診斷患有輕度或重度氣喘的患者的尿液樣本，並將其與未患此病的人的尿液進行比較。他們不僅在氣喘患者的尿液中發現偽白三烯，且其含量與疾病嚴重程度直接相關。

重度氣喘患者及輕度氣喘患者的尿液中偽白三烯含量，是健康對照組的4到5倍。研究團隊認為，偽白三烯可能成為新生物標記物，用於檢測疾病嚴重程度並監測治療效果。

薩洛蒙聲稱，如果造成氣喘的分子不是白三烯，而是偽白三烯，那麼更好的治療方法是阻止偽白三烯形成。

研究團隊下一步計劃是調查偽白三烯是否與其他呼吸系統疾病有關，例如呼吸道合胞病毒、嬰兒毛細支氣管炎和慢性阻塞性肺病。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中