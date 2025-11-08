自由電子報
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》新生兒血管瘤與基因無關！醫：這情況須治療

2025/11/08 11:42

不少新生兒容易有新生兒血管瘤，婦產科醫師蘇怡寧表示，這是良性腫瘤，約在1歲後將漸漸消退。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

不少新生兒容易有新生兒血管瘤，婦產科醫師蘇怡寧表示，這是良性腫瘤，約在1歲後將漸漸消退。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕家有小小孩的你，有注意過新生兒身上的血管瘤嗎？有位媽咪向婦產科醫師蘇怡寧詢問，孩子身上有約50元硬幣大小的點狀血管瘤，被婆婆碎念「基因出問題」。蘇怡寧解析，血管瘤相當常見，屬於良性腫瘤，一段時間後便會自然消退。

蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」上說明，新生兒血管瘤跟基因好不好一點關係都沒有。血管瘤（infantile hemangioma）是一種非常常見的良性腫瘤，發生在大約4%到10%的嬰兒身上，女生比男生多，早產兒或是出生體重較輕的寶寶也比較常見。

它的成因目前被認為是：在胚胎時期，血管內皮細胞的分化或調控出了一點小小的差錯；導致出生後，有一小群細胞太會長，在寶寶出生的前幾個月迅速增生。就像一片原本該停止施工的馬路，施工隊卻誤以為還要繼續蓋橋，於是血管就長成一坨。

這跟媽媽吃什麼完全無關，也沒有任何研究顯示飲食會影響血管瘤的生成。大多數的血管瘤會在出生前後到兩個月內開始出現，成長期大約持續6到9個月，接著就會進入所謂的退化期，這時血管內皮細胞逐漸凋亡，血流減少，顏色會由鮮紅轉暗，再慢慢變平變淡。到1歲時，有一半的孩子血管瘤會明顯縮小，到5歲時，超過九成的血管瘤幾乎會自然消失。

只是蘇怡寧補充，不是每一種血管瘤都可以單純等待消退。如果長在眼睛旁、氣道、嘴唇，或是會嚴重影響功能與外觀的部位，需要醫師介入治療。目前第一線藥物是口服β阻斷劑（propranolol），效果非常顯著，安全性也很好，這是2008年之後醫學上一個大突破。

最後蘇怡寧強調，只要定期追蹤，不亂塗偏方，不去擠不去戳，大部分寶寶的血管瘤能平安退化。

