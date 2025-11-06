自由電子報
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》喝豆漿恐得乳癌？研究有正解 醫：「3吃法」顧好心血管

2025/11/06 17:06

最新研究顯示，天然的大豆食品像是豆漿，不但不會增加乳癌風險，反而有助於降低乳癌復發率與死亡率；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多女性常聽說，吃太多大豆會導致乳癌？坊間也謠傳「豆漿會讓男性的睪固酮下降？」台北榮總遺傳優生科主任張家銘指出，最新研究顯示，天然的大豆食品，不但不會增加乳癌風險，反而有助於降低乳癌復發率與死亡率。同時，更與男性荷爾蒙無顯著關聯，甚至可保護心血管健康。他建議每天穩穩地吃無糖豆漿、毛豆、豆腐等。

張家銘在臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，傳統觀念認為「動物性蛋白質比較完整」，然而，科學研究指出，大豆蛋白的消化率與完整胺基酸組成，根據蛋白質消化率校正胺基酸評分，分數接近1.0，與雞蛋並列。而且熱量更低、脂肪更清爽，對很多想增肌、維持體態又怕膽固醇的朋友，是個好消息。也就是說，大豆這份植物蛋白，不輸動物蛋白。

張家銘表示，穩定地吃進天然大豆製品，例如豆腐、無糖豆漿、毛豆等，許多女性會在幾週內有一些細微但明顯的感受，包括：晚上睡得比較深，早上醒來不再浮浮沉沉；體溫變得穩定，不再忽冷忽熱；心情不再一觸即發，而是比較沉得住氣；胸部的悶脹感、消化不良、便秘狀況也會改善。

他分析原因在於，大豆異黃酮在體內發揮了類似「選擇性荷爾蒙調節」的作用，讓整個內分泌系統進入一種比較穩定、低發炎、低壓力的狀態。

張家銘解釋，許多人誤以為，大豆異黃酮等於植物性雌激素，吃多了會像女性荷爾蒙一樣刺激乳房細胞病變、甚至增加乳癌風險。但事實恰好相反，大豆其實扮演的是「智慧型調節者」的角色，而不是「催化劑」。這樣的作用模式，與乳癌治療中常見的選擇性雌激素調節劑，如泰莫西芬類似，甚至有研究指出大豆異黃酮可與這類藥物協同發揮保護力。

安心吃的原則

如果民眾想在平常攝取天然的大豆食品，張家銘提供以下3項做法：

●優先選擇天然的原型大豆：無糖豆漿、毛豆、豆腐、味噌、納豆或天貝

●每天攝取1–2份，建立穩定訊號

●重點在於「每天穩穩地吃」，而不是突然暴量補充

他補充說，盡量避免過度加工的大豆分離物，如仿肉或只萃取蛋白粉的產品，因為這類產品缺乏天然複合活性成分，也不一定有益菌能好好代謝。此外，多項大型臨床研究已證實，大豆攝取與男性荷爾蒙無顯著關聯，反而有助於降低體脂、保護心血管健康。

