健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不只傷腰、循環差！ 「久坐族」3大隱形危機大解析

2025/11/06 19:03

翰醫堂中醫診所中醫師指出，亞洲成年人平均每日久坐6-9小時，長時間維持同一姿勢易造成脊椎歪斜，也會讓身體越坐越僵硬；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人每天久坐超過6小時，久坐不只會造成腰痠背痛，其實身體也會默默抗議。翰醫堂中醫診所中醫師於臉書專頁發文指出，長時間維持同一姿勢，不僅容易造成肌肉疲勞，還會帶來背部、肩頸等肌肉與骨骼不適、代謝變慢、腸胃蠕動減緩等3大隱形健康危機，建議應定時起身伸展、活動，才能遠離健康威脅。

你也是「久坐族」嗎？中醫師表示，亞洲成年人平均每日久坐時間約6-9小時，長時間維持同一姿勢，容易造成局部肌肉疲勞、脊椎歪斜、氣血循環不良等情況，也會讓身體越坐越僵硬。

至於久坐的隱形危機有哪些？中醫師說明大致有以下3大項：

肌肉骨骼不適：如下背痛、頸肩緊繃、臀腿痠痛、膝蓋不適等。

代謝變慢：容易疲勞、體重上升、腰圍變粗。

腸胃受影響：容易便秘、消化變差、腸蠕動減弱。

此外，翰醫堂復興院中醫師楊宗翰也曾於臉書專頁發文分享以下3個小撇步，讓你擺脫筋膜、肌肉痠痛不適：

保持良好的姿勢：坐姿時，腰背挺直自然後靠至椅背，雙腳平放在地面上，膝蓋彎曲呈90度。站姿時，腰背挺直，肩膀放鬆，雙腳與肩同寬且平均受力，避免三七步。⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

避免久坐或久站：長時間的固定姿勢會導致筋膜僵硬，建議每30分鐘原地起身活動一下，例如：轉腰、伸展肩背肌肉等。

適度運動：適度運動可以增強筋膜的力量和柔韌性，預防疼痛。如：瑜伽、游泳等。

中醫師提醒，應定時起身活動、拉筋伸展，讓氣血循環順暢，才能遠離久坐帶來的各種小毛病。

