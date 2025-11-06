自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

中秋夜急救子宮外孕 台北醫院接力守住33歲女未來生機

2025/11/06 14:31

藥師詹政佑（左）、陳裕仁（右）操作化療藥品調劑。（衛福部台北醫院提供）

藥師詹政佑（左）、陳裕仁（右）操作化療藥品調劑。（衛福部台北醫院提供）

〔記者黃政嘉／新北報導〕衛生福利部台北醫院今指出，1名33歲孕婦范小姐日前中秋連假期間，因腹痛被診所緊急轉送至醫院急診，經急診科醫師評估確診為子宮外孕合併內出血，若不即時處置恐有生命危險，但范小姐考量身體恢復狀況，不想開刀，院方啟動緊急支援機制，跨科接力救援、調派人力調劑藥品，透過藥物治療為范小姐止血，順利脫離困境。

衛福部台北醫院婦產科醫師曹國桃表示，胚胎著床於輸卵管內，且隨著生長擠壓器官導致內出血，需透過手術或藥物治療，終止妊娠，以確保母體安全並保住子宮與未來的生育希望，經評估條件，兼顧病人安全與自主的前提，判斷需使用特殊藥物Methotrexate（MTX）。

衛福部台北醫院指出，因該類藥物具細胞毒素，需在特殊安全防護設施中，由受過化療調劑專業訓練的藥師操作，而當時正值中秋連假，無常規設置的化療調劑藥師人力，但藥品每1針都攸關病人生死，因此藥劑科啟動緊急支援機制，組長黃琬玉立即到院，調派人力及聯繫急診婦科，藥品管理藥師黃郁雯也到院協助藥品設定、處方支援等，門診藥師陳裕仁前往支援化療調劑，藥師詹政佑則立即連線醫師確認用藥細節，在各方合力下，藥品順利調配並直送急診，讓范小姐即時接受治療。

范小姐感謝醫療團隊尊重她對治療方式的選擇，她目前正努力調養身體，盼之後再次迎接新生命到來。

詹政佑表示，能在關鍵時刻發揮專業，一起守護生命，所有辛苦都值得；藥劑科主任廖玲梅表示，藥師與醫療團隊並肩守護病人安全，也是台北醫院始終堅守的「以人為中心」的精神。

