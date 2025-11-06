自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 運動復健

年輕族群椎間盤突出病例增3成 長時間不良姿勢恐傷腰椎

2025/11/06 14:14

武俊傑說，應避免長時間固定同一姿勢，每30分鐘做30秒的腰椎伸展運動，平時也可從事腰部核心肌群強化運動，如瑜珈中之棒式運動，也是一種簡單又有效的日常保健方式。（北市聯醫提供）

武俊傑說，應避免長時間固定同一姿勢，每30分鐘做30秒的腰椎伸展運動，平時也可從事腰部核心肌群強化運動，如瑜珈中之棒式運動，也是一種簡單又有效的日常保健方式。（北市聯醫提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕現代人3C產品不離手，因長時間久坐或姿勢不良門診病例也隨之增加。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑指出，椎間盤突出壓迫神經並非老年人的專屬疾病，年輕族群就診人數較10年前成長約2至3成。武俊傑提醒，應避免長時間固定同一姿勢，每30分鐘做30秒的腰椎伸展運動，平時也可從事腰部核心肌群強化運動，如瑜珈中之棒式運動，也是一種簡單又有效的日常保健方式。

根據北市聯醫，有一名23歲的林先生，騎重機環島8天，返家後即發現右腳尖無法抬高，走路時感到右腳乏力，但並無腰痠背痛現象。檢查後發現，個案每日長時間騎乘重機且身體前傾，姿勢比一般民眾滑手機姿勢更為不良。

個案立即執行腰椎牽引治療，初期配合口服類固醇及非類固醇抗炎藥（俗稱消炎藥）及肌肉鬆弛劑藥物，經過兩個多月密集治療後，症狀明顯改善，右腳力量幾乎恢復正常。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中