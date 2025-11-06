年輕族群椎間盤突出病例增3成 長時間不良姿勢恐傷腰椎

武俊傑說，應避免長時間固定同一姿勢，每30分鐘做30秒的腰椎伸展運動，平時也可從事腰部核心肌群強化運動，如瑜珈中之棒式運動，也是一種簡單又有效的日常保健方式。（北市聯醫提供）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕現代人3C產品不離手，因長時間久坐或姿勢不良門診病例也隨之增加。台北市立聯合醫院中興院區復健科主任武俊傑指出，椎間盤突出壓迫神經並非老年人的專屬疾病，年輕族群就診人數較10年前成長約2至3成。武俊傑提醒，應避免長時間固定同一姿勢，每30分鐘做30秒的腰椎伸展運動，平時也可從事腰部核心肌群強化運動，如瑜珈中之棒式運動，也是一種簡單又有效的日常保健方式。

根據北市聯醫，有一名23歲的林先生，騎重機環島8天，返家後即發現右腳尖無法抬高，走路時感到右腳乏力，但並無腰痠背痛現象。檢查後發現，個案每日長時間騎乘重機且身體前傾，姿勢比一般民眾滑手機姿勢更為不良。

個案立即執行腰椎牽引治療，初期配合口服類固醇及非類固醇抗炎藥（俗稱消炎藥）及肌肉鬆弛劑藥物，經過兩個多月密集治療後，症狀明顯改善，右腳力量幾乎恢復正常。

