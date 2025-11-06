苗栗女兒蕭惠文捐百萬醫療專車 苗醫團隊深入社區服務

「苗栗女兒」蕭惠文（左）捐百萬醫療專車給苗栗醫院，由院長徐國芳代表接受。 （苗栗醫院提供）

〔記者張勳騰／苗栗報導〕「苗栗女兒」蕭惠文，有感於母親長期受到衛福部苗栗醫院醫療照護，為回饋家鄉，捐出價值100多萬元豐田牌轎車做為苗栗醫院「醫療專車」，盼藉此協助苗醫醫護團隊深入社區家戶，提供更即時且貼近民眾需求的醫療照護服務，為社區醫療注入新的能量與希望。

嫁至北部地區，目前經商的蕭惠文，經營事業有成，她的母親長期在苗栗醫院就醫，受到院方的醫療照護，為因應台灣即將邁入超高齡社會的挑戰，並提升社區長者及行動不便民眾的醫療可近性，蕭惠文因而與夫婿顏朝欽捐贈衛苗栗醫院一輛價值100多萬的元「醫療專車」。

請繼續往下閱讀...

苗栗醫院今（6）日舉行贈車儀式，由院長徐國芳代表接受並致贈感謝狀表達誠摯謝意。徐國芳指出，這輛醫療專車將成為連結醫院與社區的重要橋樑，讓醫療服務不再受限於醫院的院內空間，而能深入社區巷弄、走進每個需要關懷的家庭。

蕭惠文致詞表示，隨著人口老化問題嚴重，她母親接受苗醫居家醫療服務，深知這項服務對家庭與社區的意義，因此毫不猶豫地提供協助，支持苗栗醫院積極深入社區提供更完備的居家醫療服務；也藉以拋磚引玉，鼓勵更多企業與民間力量投入在地醫療支持。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法