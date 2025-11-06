立冬中醫調養潤燥養肺 減少過敏鼻炎、咳嗽發作

衛生福利部朴子醫院中醫科主任李昌諴提醒，立冬後日夜溫差大，可用中醫調養搭配食療預防過敏發作。（衛福部朴子醫院提供）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕立冬將至，早晚溫差大，有過敏性鼻炎與呼吸道不適的患者明顯增加，衛生福利部朴子醫院中醫科主任李昌諴提醒，秋冬之交是過敏與呼吸道疾病好發期，體質虛寒、肺氣不足或長期待在冷氣環境族群，以中醫調養搭配食療、穴道按摩，能減少過敏發作與反覆咳嗽。

李昌諴說，肺臟在秋冬時節最容易受氣候變化影響，秋冬空氣乾冷、濕度降低，加上東北季風夾雜塵粒與懸浮微粒，對呼吸道刺激特別明顯，導致鼻塞、喉癢、打噴嚏、流鼻水、氣喘與呼吸道感染流行等症狀發作，過敏體質者如作息不規律、睡眠不足或飲食偏寒，更容易免疫力下降而讓症狀惡化。

請繼續往下閱讀...

李昌諴說，秋冬咳嗽可以潤燥養肺為原則，搭配食療調養，如百合、蓮藕、川貝母、枇杷、杏仁、銀耳等，有潤肺止咳功效；氣候轉冷引起喉嚨乾痛或咳嗽，可用辛夷、白芷、蒼耳子、薄荷、川貝母、桂枝、生薑等沖泡溫熱茶飲，每天約600c.c.，幫助舒緩氣道不適。

他說，肺主氣、脾主運化、腎主納氣，三者失調就容易氣虛無力、外邪入侵，導致過敏性鼻炎反覆發作，建議體質虛寒者可用小青龍湯或葛根湯祛風散寒、宣肺止咳，平時可依醫師建議服用六味地黃丸、杞菊地黃丸等增強免疫調節；長期氣血不足者，可使用玉屏風散或補中益氣湯來補氣養血、改善體質。

另外，按摩臉部迎香穴、鼻通穴可改善鼻塞流涕；按壓風池穴有助促進頭頸部氣血循環，減輕頭痛與鼻部不適，配合熱敷鼻部、足浴、適度運動及充足睡眠，都能強化呼吸道防禦力。

李昌諴表示，立冬後進入「冬藏」階段，人體陽氣逐漸內斂，此時應順應節氣、避免過度勞累與熬夜，注意保暖、預防風寒，飲食宜以溫熱、清淡，減少辛辣、油炸及冰冷飲品攝取，只要掌握養肺、防燥、防寒、保暖4個要訣，就能平安度過換季敏感期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法