健康網》聽音樂延緩失智！研究：長期聽降近4成

〔健康頻道／綜合報導〕音樂的魔力，還能夠延緩失智。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，70歲的林伯伯告訴我，他最近每天都會戴著耳機聽老歌。「醫生，我覺得腦袋好像比較靈光了耶。」他笑著說，眼睛裡閃著像少年般的光。

黃軒表示，自己看到最新的研究：來自澳洲蒙納士大學的一份報告、他說的是真的！我只是忘了告訴他：我也常常喜歡聽老歌。研究發現，常聽音樂的老人，罹患失智症的風險，降低高達39%。

黃軒表示，音樂不只是療癒靈魂，也在「鍛鍊大腦」。音符並非只是空氣中的震動，它能啟動腦中多個區域：記憶、語言、情緒、運動協調等，就像一場腦內交響樂，每個神經元都在隨節奏跳動。

研究團隊追蹤了超過一萬名70歲以上的老年人，發現：經常聽音樂或演奏樂器的人，罹患失智的機率明顯較低。比起偶爾聽音樂的人，長期聆聽者失智風險少了39%、認知風險也少17%。演奏樂器的人，失智風險也下降了35%。

同時聽又親手演奏的人，效果更明顯：失智風險減少33%、認知障礙下降22%。甚至，他們老人的情景記憶力（記得生活細節的能力）與整體認知分數都更高。這意味著，音樂可能正幫助我們「修補」記憶的線條。

為什麼會如此？研究指出，演奏音樂不只是聽，更是一種「全腦活動」。你得用眼睛看譜、手指動作、耳朵分辨、心靈感受。那是一種活化大腦最自然的方式。

黃軒表示，世衛組織估計，全球約有5700萬人罹患失智症。這個數字，每年都在上升；醫學界至今仍找不到根治的方法，但這項研究提醒我們：或許，預防的起點不是藥物，而是一首歌。有趣的是，這份研究也發現，音樂的防護力在受過高等教育者中更顯著。也許因為他們的大腦早已習慣學習與思考，當音樂進入時，神經連線更容易被激活。但即使如此，對任何人來說，音樂仍是一種讓大腦「保持彈性」的日常訓練。

大腦老化不是命運，而是一種節奏選擇。研究人員表示：「沒有任何藥物能治癒失智症，因此我們更該尋找延緩它的生活方式。」而音樂，就是最美的方式之一。

它讓我們不再只是「活著」，而是「有節奏地活著」。雖然研究結果，尚未完全一致，未來仍然需要更多研究證實。但音樂能提升社交互動與情緒滿足，這些，已是守護腦健康最柔軟卻關鍵的力量。

該怎麼開始？黃軒建議，不用懂樂理，不必會彈琴。每天挑一首喜歡的歌，閉上眼，聽旋律在腦海裡漫遊。若你願意，再試著跟著哼兩句、打個節拍。你可以分享我：你今天聽了哪些老歌？搞不好，我也愛聽的！當你在音樂裡放鬆時，你的大腦正在悄悄變年輕。

