竹縣打造無障礙友善交通 捷邦科技捐贈2輛復康巴士助政

新竹縣政府獲捷邦科技董事長劉興基（左）慷慨捐贈2輛全新復康巴士，期協助強化身心障礙者交通接送能量。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣目前共投入47輛復康巴士提供服務，因車輛須逐年汰舊換新，且隨著高齡與身障人口增加，車輛需求持續提升；竹縣府獲捷邦科技股份有限公司董事長劉興基慷慨捐贈2輛全新復康巴士，期協助強化身心障礙者交通接送能量，實踐無障礙友善交通願景。

縣長楊文科表示，新竹縣復康巴士平均每日提供300趟次接送服務，車輛需求持續提升。感謝劉興基董事長的善行義舉，此舉不僅展現企業社會責任，更為新竹縣推動包容、友善社會環境注入重要力量。

劉興基表示，企業成長源自社會支持，回饋地方是企業應盡的責任，他看到許多身心障礙者及長輩在交通上仍面臨困難，盼透過捐贈復康巴士，提供更安全、便捷的外出環境，讓有需要的縣民都能安心前往就醫、復健及日常活動。

社會處表示，新竹縣政府歡迎更多企業與民眾加入公益行列，如企業或民眾有意願捐贈復康巴士，可洽社會處老人及身障福利科（電話：03-5518101#3233），一起為打造無障礙、友善的幸福新竹縣盡一份心力。

新竹縣政府獲捷邦科技捐贈2輛全新復康巴士，期協助強化身心障礙者交通接送能量。（新竹縣政府提供）

