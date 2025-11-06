自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

幫助精神病友 參與活動重建生活自理與社區適應力

2025/11/06 13:35

為恭醫院「社區適應訓練」，精神科日間病房醫療團隊帶領近10幾位病友走出院外，讓他們進行買車票等活動，協助強化生活自理能力與社區適應。（為恭醫院提供）

為恭醫院「社區適應訓練」，精神科日間病房醫療團隊帶領近10幾位病友走出院外，讓他們進行買車票等活動，協助強化生活自理能力與社區適應。（為恭醫院提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕隨著現代人工作、家庭等因素導致壓力大，前往身心科就診人數也不少；為恭醫院規劃「社區適應訓練」戶外活動，由精神科日間病房醫療團隊帶領近10幾位病友走出醫院，為恭醫院院方表示，透過親身參與現實活動，病友可以強化生活自理能力與社區適應力，讓精神復健從課程走向真實生活，成效更佳。

醫療團隊表示，活動不僅著重於病友身心放鬆，更希望能增進病人獨立生活能力及「改善人際社交互動功能」。課程中實際安排病友搭乘大眾運輸交通工具，練習購票、詢問路況及掌握交通時間等日常技能。全程由日間病房醫療團隊，包括醫師、護理師、職能治療師、社工師等專業人員陪同指導。

醫療團隊指出，病友親身參與現實活動可達到臨床訓練無法取代的實效，為未來重返社區與職場打下穩固的基礎。為恭醫院日間病房主任林邦彥則強調，精神復健不只是治療的一部分，更是讓病友重新連結社會的重要橋梁。藉由走入社區的活動，病友能在真實的情境中學習解決問題，增進自信與生活能力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中