幫助精神病友 參與活動重建生活自理與社區適應力

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕隨著現代人工作、家庭等因素導致壓力大，前往身心科就診人數也不少；為恭醫院規劃「社區適應訓練」戶外活動，由精神科日間病房醫療團隊帶領近10幾位病友走出醫院，為恭醫院院方表示，透過親身參與現實活動，病友可以強化生活自理能力與社區適應力，讓精神復健從課程走向真實生活，成效更佳。

醫療團隊表示，活動不僅著重於病友身心放鬆，更希望能增進病人獨立生活能力及「改善人際社交互動功能」。課程中實際安排病友搭乘大眾運輸交通工具，練習購票、詢問路況及掌握交通時間等日常技能。全程由日間病房醫療團隊，包括醫師、護理師、職能治療師、社工師等專業人員陪同指導。

醫療團隊指出，病友親身參與現實活動可達到臨床訓練無法取代的實效，為未來重返社區與職場打下穩固的基礎。為恭醫院日間病房主任林邦彥則強調，精神復健不只是治療的一部分，更是讓病友重新連結社會的重要橋梁。藉由走入社區的活動，病友能在真實的情境中學習解決問題，增進自信與生活能力。

