健康 > 心理精神

健康網》吃一顆安眠藥竟「夢遊住院」？ 藥師揭Zolpidem副作用

2025/11/13 20:07

研究指出，一顆常見的安眠藥使蒂諾斯Zolpidem，在少數人身上，可能引起「夢遊樣行為」；圖為情境照。（圖取自freepik）

研究指出，一顆常見的安眠藥使蒂諾斯Zolpidem，在少數人身上，可能引起「夢遊樣行為」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「只是吃了一顆安眠藥，醒來人卻在精神病院？」這樣的離奇情節，真實發生在一名44歲的數據科學家身上。X先生平時邏輯清晰、生活規律，因為治療憂鬱，藥物包括抗憂鬱藥、緩解焦慮藥物、助眠藥等，一旦失眠嚴重時，他會再加上一顆常見的安眠藥使蒂諾斯（Zolpidem）。

彰濱秀傳藥學部教學副組長洪正憲於臉書專頁「藥師洪正憲-藥就趁憲在」引述研究分享，有一天，X先生醒來時發現自己在精神病院的病床上。他不記得怎麼來的，也不記得發生了什麼。而醫護人員說，他前一晚自己走進精神科急診，堅持要求住院；到了隔天，他又簽下切結書，堅持要出院。

後來，醫師檢查發現，他曾有2次幾乎一模一樣的經歷，都在服用Zolpidem的那晚發生。做完檢查，X先生沒有腦部或神經疾病，沒有酒精或藥物濫用，沒有打呼或睡眠障礙。最終診斷是，Zolpidem誘發的複雜睡眠行為 。

洪正憲提到，簡單來說，因為藥物的關係，人在「睡眠狀態」中竟能執行複雜動作，包括開門出門、搭車、說話、寫字，甚至自己去住院，但醒來後完全不記得，也就是所謂的夢遊。停用Zolpidem後，X先生沒有出現這種「夢遊式住院」的情況。

洪正憲提醒，Zolpidem雖然常被用來幫助入睡，但在少數人身上，可能引起「夢遊樣行為」或「睡中行動卻無記憶」等副作用，研究也曾報告過因此而意外傷害或死亡的情形。

他強調，如果民眾或家人服用安眠藥後，發生「隔天完全不記得自己做過的事」，務必盡快回診，由醫師協助調整藥物。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

