健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

女子腋下滲出乳汁 醫揭「多餘乳房」罕見病例

2025/11/06 13:19

一名菲律賓婦女的左側腋下照片，右圖為乳白色分泌物的近照。她在每次生產後，都會發現腋下分泌出乳汁。（圖片來源：Silor, Alyssa Felsophie S. et al. / JAAD Case Reports）

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓一名35歲婦女因雙側腋下腫脹求診，經切片檢查後，醫師確認她罹患「副乳症」（polymastia），俗稱「異位乳房」（ectopic breasts）。這些異常組織與正常乳腺相同，竟在哺乳期間分泌乳汁，導致她的腋下出現「會漏奶的腫塊」。根據《生活科學》（Live Science）5日報導，這起病例凸顯人類胚胎發育過程中乳腺組織可能「長錯位置」的罕見現象。

根據報告，這名女子腋下出現兩個不規則形、膚色的腫塊，右側約5.5×4.2公分，左側約3.9×0.9公分。腫塊不痛、不熱、也不出血，但在哺乳期間會明顯腫大並滲出乳汁。醫師進行活體切片後，確認腫塊為乳腺組織，而非皮下囊腫或脂肪瘤。

胚胎乳線殘留　造成「異位乳房」

醫師解釋，副乳症起源於胚胎期的「乳線」（mammary ridge），也稱「乳腺嵴」。該條從腋下延伸至大腿內側的組織線，會在胎兒發育過程中逐漸退化，只在胸部留下乳腺。但若部分組織未完全消失，便可能於青春期後發育成異位乳腺，甚至長出乳暈或乳頭。

好發於女性腋下　極少數可出現在臉或背

研究指出，副乳症可見於男女，最常出現在腋下，也可能發生於腹股溝、會陰或大腿等「乳線」路徑上。極少數情況下，異位乳房甚至可長在臉部或背部。該病約影響2％至6％女性、1％至3％男性，其中約6％為遺傳病例。這名婦女表示，她的家族中無類似病史。

醫療團隊曾建議手術切除，但該婦女回憶以往在停乳後，腋下腫塊會自然縮小，因此選擇暫不動刀。醫師則叮囑她定期檢查腋下變化，並將該部位納入乳癌篩檢項目，以確保安全。

報導指出，雖然副乳症相當罕見，但臨床上並非孤例。醫師提醒，女性若在腋下或身體其他部位發現不明腫塊，尤其在荷爾蒙變化期間出現腫脹或分泌現象，應盡速就醫檢查，以排除潛在乳腺疾病。

