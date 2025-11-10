健康網》從「搗蛋」到「學吃飯」 專家：鼓勵2歲孩子多練習

如何訓練2歲幼兒訓練自理力？專家表示，可以從多鼓勵與多練習開始；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當孩子滿2歲後，爸媽常會面臨新的教養挑戰，孩子開始「搞破壞」！玩具不是被敲壞、就是被拆開。這正是兒童發展過程中的正常現象，此階段可再加強手腳協調及身體平衡的活動，他們多半有能力用湯匙吃飯，如果孩子還沒有這些能力，多半出於太少練習機會。

根據衛福部國健署「孕產兒關懷網站」衛教資料表示，孩子2歲之後，父母親會遇上大大小小的教養困擾，像是玩玩具會用粗魯的方式，非要敲敲看或硬拆開某些部位，十足的小搗蛋。「搞破壞」是正常兒童發展中常見的行為之一，孩子會想知道當他這樣做會發生什麼事，而在他的認知中並不太了解這些行為會將東西弄壞，所以，父母要適時機會教育，告訴孩子這樣做後果是什麼，什麼事情是不可以做的。

如果是父母親不希望讓孩子弄壞的珍貴物品，最好的方式還是收起來，放在他拿不到或看不到的地方。尤其要注意的是，國健署提醒，像是藥品、清潔劑、殺蟲劑等危險物品，應置於高處或鎖在櫥櫃、抽屜內，以免孩子好奇不小心誤食或誤壓，引引來後續風險。

自理能力從鼓勵與練習開始

滿2歲的幼兒通常已經有能力用湯匙吃飯、自己會脫下外套、鞋子、用水杯喝水。如果你的孩子還沒有這些能力，多半是因為缺少了練習機會，所以，身為父母不妨讓孩子自己吃飯，即使會弄髒地板或衣服也沒關係，只要更換衣服或整理環境就好，平常也要讓他們多練習脫外套或是褲子，如果有拉鏈或扣子也可以先協助打開一部分，把剩下步驟讓孩子自己來。

此時，有些孩子精細動作還不是很穩定，所以，可能會發生打翻碗、弄倒水杯的狀況，這時父母親不妨可以多鼓勵孩子，避免責罵，可以教孩子如何握好碗或杯子，讓他自理能力慢慢進步。

