健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》關節卡卡、肌少、骨質差？ 3大關鍵營養打造抗老防護網

2025/11/08 20:55

營養師張馨方指出，日常飲食攝取雞蛋除可補充維生素D、K，也是優質蛋白質來源，有助強化骨質、維持肌力；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕隨著年齡增長，是否經常覺得膝蓋卡卡、走沒幾步身體就痠痛、肌肉越來越鬆？營養師張馨方指出，許多樂齡族面臨骨質密度、關節潤滑度與肌肉量均逐漸下降的健康危機，抗老其實只要從日常飲食著手，搭配正確的營養補給，就能為身體打好「關節、骨質、肌力」三重防護網。

3大關鍵營養大解析

張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文指出，想要延緩骨質疏鬆、減少關節退化、維持肌力，建議飲食掌握以下3大關鍵營養，有益關節靈活、骨密增加、肌肉合成：

1.強化骨質：鈣+維生素D+維生素K

鈣質：骨骼的主要結構元素，建議每天攝取1000-1200毫克；飲食可多吃小魚乾、豆腐、深綠色蔬菜、牛奶或豆漿等。

維生素D：可促進鈣吸收，建議每日曬太陽10-15分鐘，或從鮭魚、蛋黃、香菇中補充。

維生素K（特別是K2）：可幫助鈣質正確沉積在骨頭中，減少鈣化風險；日常可從納豆、雞蛋、起司等食物中攝取。 

2.潤滑關節：第二型膠原蛋白+維生素C助修復

第二型膠原蛋白：關節軟骨的主要結構蛋白，可維持關節彈性與支撐。食物來源包括：雞胸軟骨、雞爪、豬軟骨、魚軟骨等。

維生素C：可幫助膠原蛋白合成，建議多吃奇異果、芭樂、甜椒、柑橘類水果。

3.維持肌力：優質蛋白質+B群是關鍵

優質蛋白質：肌肉是支撐骨骼與關節的穩定器，建議每天每公斤體重攝取1.0-1.2公克蛋白質。每餐也應有優質蛋白來源，豆魚蛋肉皆宜，如豆腐、魚片、雞蛋、雞胸肉等。

維生素B群：有助於能量代謝與肌肉合成，可從全穀、瘦肉、牛奶中取得。

張馨方也特別叮嚀，想延緩骨質疏鬆、減少關節退化、維持肌力，不只是補對營養，更要規律運動、維持理想體重。每天多走一點、吃得更均衡，就是守護樂齡健康的第一步。

