健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

研究：長期服用褪黑激素恐增心衰風險 專家籲勿驚慌

2025/11/06 11:40

不少人有失眠問題，而想藉由服用褪黑激素助眠；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

不少人有失眠問題，而想藉由服用褪黑激素助眠；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕一篇最新研究摘要指出，長期服用褪黑激素（melatonin）治療慢性失眠，可能與心臟衰竭的風險增加有關。不過專家強調，這項研究尚未經同儕審查，結果僅顯示關聯而非因果，民眾毋須恐慌。

據《華盛頓郵報》報導，這份即將在美國心臟協會（AHA）科學年會上發表的研究摘要，回顧了超過13萬名被診斷患有失眠症的成年人、長達5年的健康記錄。研究人員發現，在5年期間，約有3000名長期（超過1年）使用處方褪黑激素的患者，首次出現心臟衰竭，而未使用者則約為1800人。研究作者也報告，服用褪黑激素者，因心臟衰竭住院與全因死亡率，皆高於未使用者。

然而，多位專家指出，此研究存在重大方法學瑕疵，使其無法證明因果關係。美國睡眠醫學會發言人里希（Muhammad Rishi）博士表示，此研究僅依賴「處方紀錄」來識別使用者，這意味著大量使用「非處方」褪黑激素補充劑的民眾，可能被錯誤地歸類為「未使用者」，從而誇大了風險。

褪黑激素非鎮靜劑　長期安全性仍待釐清

褪黑激素是由腦部松果體分泌的荷爾蒙，用以調節生理時鐘。雖被視為「天然助眠品」，但醫師提醒，其療效證據不一，長期使用安全性缺乏充分研究。

專家普遍認為，短期、低劑量（通常低於5毫克）地使用褪黑激素，通常被認為是安全的。約翰霍普金斯大學睡眠專家諾鮑爾（David Neubauer）博士提醒，服用的「時間點」很重要，應在預計入睡前1至2小時服用。他也強調，褪黑激素並非鎮靜劑，「服用更多，並不會讓你更鎮靜。」

研究主要作者納迪（Ekenedilichukwu Nnadi）博士也強調，其研究結果僅顯示「關聯性」，而非「因果關係」。他鼓勵長期服用褪黑激素的民眾，特別是那些已有心臟病或風險因子的人，應與其醫師討論。

