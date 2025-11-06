自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

天涼呼吸道病童增 屏基兒科醫師夜間也進駐急診

2025/11/06 09:48
天涼呼吸道病童增 屏基兒科醫師夜間也進駐急診

屏基兒科醫師假日及平日夜間進駐急診。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近來早晚溫差大，屏東基督教醫院急診室10月兒科就診人次逼近1500人，較以往月平均1300人次明顯攀升；其中兒童呼吸道疾病有779人次，351人次為流感，佔45%，而去（2024）年10月呼吸道疾病僅431人次，其中流感也僅122人次，與去年同期相比，呼吸道疾病及流感都明顯增加，顯示南台灣進入秋冬呼吸道疾病流行期。

天涼呼吸道病童增 屏基兒科醫師夜間也進駐急診

屏基提供全天候、不中斷的兒科醫療服務，讓孩子在需要時，都有地方能安心就醫。（屏東督教醫院提供）

屏基是屏北地區唯一具備重度級急救責任醫院資格的醫療機構，在全台兒科醫師人力吃緊的情況下，屏基仍排除萬難，完善建置兒科急診與住院照護團隊，目前急診室共有21位專科醫師，其中4位為小兒科專科醫師。配合區域聯防及分級醫療政策，屏基從11月起進一步強化兒科急診能量，在假日及平日夜間時段，急診均有小兒專科醫師進駐看診，確保18歲以下的小病童們能即時獲得專業診斷與治療。

同時，為縮短重症兒科病患等待時間，屏基也持續啟動重症兒科病患住院綠色通道，全年365天即時開放，讓有住院需求的重症病童能獲得完善照護。

屏基急診室主任王建銘表示，隨著兒科病人數增加，醫療團隊已做好萬全準備，無論是流感、氣喘、肺炎或呼吸道融合病毒等疾病，皆有完善應對措施。他也提醒家長如果發現孩子出現嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應儘速就醫。同時外出仍要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施。

屏基表示，當孩子半夜發燒或咳喘時，家長最需要的是有人可以馬上幫忙。面對兒科醫師人力稀缺的挑戰，屏基仍堅持提供全天候、不中斷的兒科醫療服務，讓孩子在需要時，都有地方能安心就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中