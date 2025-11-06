天涼呼吸道病童增 屏基兒科醫師夜間也進駐急診

屏基兒科醫師假日及平日夜間進駐急診。（屏東基督教醫院提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕近來早晚溫差大，屏東基督教醫院急診室10月兒科就診人次逼近1500人，較以往月平均1300人次明顯攀升；其中兒童呼吸道疾病有779人次，351人次為流感，佔45%，而去（2024）年10月呼吸道疾病僅431人次，其中流感也僅122人次，與去年同期相比，呼吸道疾病及流感都明顯增加，顯示南台灣進入秋冬呼吸道疾病流行期。

屏基提供全天候、不中斷的兒科醫療服務，讓孩子在需要時，都有地方能安心就醫。（屏東督教醫院提供）

屏基是屏北地區唯一具備重度級急救責任醫院資格的醫療機構，在全台兒科醫師人力吃緊的情況下，屏基仍排除萬難，完善建置兒科急診與住院照護團隊，目前急診室共有21位專科醫師，其中4位為小兒科專科醫師。配合區域聯防及分級醫療政策，屏基從11月起進一步強化兒科急診能量，在假日及平日夜間時段，急診均有小兒專科醫師進駐看診，確保18歲以下的小病童們能即時獲得專業診斷與治療。

請繼續往下閱讀...

同時，為縮短重症兒科病患等待時間，屏基也持續啟動重症兒科病患住院綠色通道，全年365天即時開放，讓有住院需求的重症病童能獲得完善照護。

屏基急診室主任王建銘表示，隨著兒科病人數增加，醫療團隊已做好萬全準備，無論是流感、氣喘、肺炎或呼吸道融合病毒等疾病，皆有完善應對措施。他也提醒家長如果發現孩子出現嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應儘速就醫。同時外出仍要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施。

屏基表示，當孩子半夜發燒或咳喘時，家長最需要的是有人可以馬上幫忙。面對兒科醫師人力稀缺的挑戰，屏基仍堅持提供全天候、不中斷的兒科醫療服務，讓孩子在需要時，都有地方能安心就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法