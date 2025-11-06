自由電子報
健康 > 杏林動態

澎湖醫院「病安稽核分享觀摩會」地區醫院組、長期照護組雙料冠軍

2025/11/06 09:50

澎湖醫院在地區醫院組及長期照護組，雙雙奪得第一名。（澎湖醫院提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕衛生福利部澎湖醫院於衛生福利部所屬醫院舉辦「病安稽核分享觀摩會」中脫穎而出，榮獲地區醫院組第1名及長期照護組第1名，榮登雙料冠軍，展現部澎在病人安全與長期照護品質管理上的卓越成果與持續精進的決心。

此次「病安稽核分享觀摩會」旨在促進各醫療院所交流病人安全管理經驗，透過稽核、分享與觀摩，強化臨床安全文化與品質改善。澎湖醫院團隊以「落實病安文化、提升照護品質」為核心理念，從制度建構、教育訓練、臨床實務執行到持續改善循環，皆展現出紮實且創新的管理成效，獲得評審高度肯定。

部澎院長匡勝捷表示，澎湖醫院長期以「病人安全」為核心價值，不斷推動醫療品質的持續精進與創新。從院內流程改善、跨團隊合作，到建置安全文化，皆以守護民眾健康為首要目標。這次榮獲「地區醫院組」及「長照機構組」雙料冠軍，展現離島醫療團隊的專業實力與堅持不懈的努力。這份榮耀不僅屬於全體醫護同仁，更代表澎湖醫院對病人安全的承諾已深植於每一個環節，成為推動優質、安心醫療的重要典範。這份榮耀屬於全體醫療與照護團隊共同努力的成果，感謝澎湖醫院每一位工作同仁在日常工作中落實病人安全理念。

澎湖醫院榮獲「病安稽核分享觀摩會」地區醫院組、長期照護組雙料冠軍！這不僅是肯定部澎在病安推動的努力，更是對全院團隊持續守護病人安全與提升服務品質的肯定與鼓勵，部澎將持續引領地區醫療服務向更高標準邁進。

部澎在病安稽核分享觀摩會，榮獲雙料冠軍。（澎湖醫院提供）

