自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

便祕、血便還頭暈 7旬婦人查出大腸癌

2025/11/06 10:13

大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊說，70多歲婦人因便秘、血便及頭暈，檢查出罹患大腸癌。（記者歐素美攝）

大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊說，70多歲婦人因便秘、血便及頭暈，檢查出罹患大腸癌。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕一名70多歲的婦人，上廁所型態改變卻不以為意，不僅出現血便，日前因便秘、如廁不順，身體虛弱導致頭暈身體不適，全身無力的被家人送到醫院急診，醫師抽血驗出血紅素過低，檢查出有腸胃道出血，馬上輸血治療，住院期間進一步詳細檢查，發現有嚴重內痔出血、還罹患大腸癌，胃鏡檢查上消化道也有出血，後續給予治療。

大甲李綜合醫院肝膽腸胃科主治醫師賴大豊表示，罹患大腸癌的高危險族群，包括喜歡吃肉、吃燒烤，卻很少吃蔬菜水果的人，或是體重過重、過量吸菸、喝酒，以及曾經有大腸瘜肉、有大腸癌家族病史的族群。民眾在上廁所時，只要出現糞便形狀、顏色、質地異常，排便習慣突然開始腹瀉或便秘，或是腹瀉和便秘交替出現，腹部脹氣、絞痛不舒服，症狀只要超過兩個禮拜以上，都該提高警覺到醫院進一步檢查。

賴大豊說，大腸癌在台灣男性的十大癌症排名依舊是第一，雖然衛福部提供45至74歲民眾，以及40至44歲有大腸癌家族史者，每2年一次免費的「定量免疫法」糞便潛血檢查，許多衛教也提醒民眾要少吃燒烤、多吃蔬果，但是民眾總是抱持著「我沒這麼衰，不會是我罹癌」的錯誤觀念，讓不少患者都錯過大腸癌的黃金治療期。

70多歲婦人，多年前雖做過腸胃鏡檢查，但最近排便習慣改變、大便形狀改變，甚至便中有血或黏液，以及長期腹部不適，卻未放在心上，直到因血壓偏低、頭暈等，身體愈來愈虛弱，被送到醫院急診，進一步安排胃鏡、大腸鏡等檢查，檢查出有出血性胃炎導致上消化道出血，在腸子內也看到5公分大小的腫瘤，經化驗為惡性腫瘤，且有嚴重內痔出血，才治療。

賴大豊指出，大腸癌初期症狀不明顯，很多人認為，腹痛或大便型態改變，只是短期不適或者吃壞肚子，因此不會在意，致延誤就醫。

檢查發現婦人腸內出現5公分大小的腫瘤，經化驗為大腸癌。（記者歐素美攝）

檢查發現婦人腸內出現5公分大小的腫瘤，經化驗為大腸癌。（記者歐素美攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中