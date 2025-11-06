健康網》吃完飯就脹氣 中醫師教按3穴位

澄品中醫診所中醫師謝璨如表示，按壓3穴道：足三里、太衝穴、合谷穴。可幫助順氣健胃。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕吃完飯就覺得肚子脹脹的不舒服嗎？澄品中醫診所中醫師謝璨如在臉書專頁「澄品中醫」發文分享，中醫認為，胃脹氣多與「脾胃運化不良」或「肝氣鬱結」有關。想要自然舒緩，日常可從穴位按摩著手。按壓3穴道：足三里、太衝穴、合谷穴。，可幫助順氣健胃、改善不適。

足三里

●主要功效：調理脾胃、增強消化功能

這個穴位屬於胃經，是調節脾胃功能的重要穴位，位於脛骨前緣外側，膝蓋下方約四指寬處（約3寸）。使用指腹輕按或用手掌推壓足三里，每次約5分鐘，力度適中。

太衝穴

●主要功效：疏肝解鬱，促進氣血流通

屬於足厥陰肝經，位於腳背，大拇趾和第二趾之間，往上約兩指寬的位置。在調節肝氣和疏通經絡方面發揮著重要作用，被稱為「肝經原穴」。用拇指或食指按壓太衝穴，持續3-5分鐘。

合谷穴

●主要功效：行氣活血，緩解脹氣不適

屬於手陽明大腸經。位置在拇指和食指之間的虎口處，被稱為「止痛要穴」，用途非常廣泛。用拇指按壓另一手的合谷穴，力度適中，持續按壓約3-5分鐘，左右手交替。謝璨如提醒，孕婦要慎用此穴位，妊娠早期和中期應避免過度刺激此穴。

謝璨如提醒，如果未改善，建議還是要到診所找專業中醫師，藉由中藥以及針灸來幫助緩解，從根本改善體質，讓你輕鬆擺脫脹氣困擾！

澄品中醫診所中醫師謝璨如分享，3穴道：足三里、太衝穴、合谷穴，可幫助順氣健胃。（圖取自澄品中醫臉書）

