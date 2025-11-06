健康網》慣性脫臼不理睬 醫曝代誌大條了

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，預防慣性脫臼，應強化肌群、避免高風險動作、護具保護、規律復健。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為「脫臼」只是一次性的意外，復位後就沒事。竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，但臨床上常見的「慣性脫臼」，才是真正讓人困擾的問題！只要一個動作、甚至沒有明顯外力，關節就可能再次滑出去，長期忽視會造成軟骨磨損、關節退化。預防慣性脫臼，應強化肌群、避免高風險動作、護具保護、規律復健。

張耀元在臉書專頁「重返球場就看我 骨科醫師張耀元 l 肩膝關節鏡 人工關節 l 竹北新竹苗栗運動醫學推薦」發文分享，他指出，慣性脫臼常見原因與預防守則，幫助大家更清楚認識這個問題。

為什麼會有慣性脫臼？

1.先天性關節鬆弛：有些人天生關節鬆，韌帶缺乏足夠支撐，遺傳體質讓關節容易反覆脫位。

2.外傷或舊傷未癒：曾經受過外傷或脫臼，韌帶、肌肉、關節囊、關節盂唇受損後，穩定性下降，更容易再次發生。

3.重複性運動或壞習慣：像是籃球、棒球、羽毛球等需要大幅度出力的運動，或長期反覆同一動作，關節會逐漸失去穩定。

4.肌力不足：缺乏足夠的肌肉支持，關節就像少了護欄，一個不小心就跑位。

5.年齡與退化：隨著年紀增長，韌帶彈性下降、關節結構退化，脫臼的風險也會增加。

竹北東元綜合醫院骨科主治醫師張耀元指出，缺乏足夠的肌肉支持，關節就像少了護欄，一個不小心就跑位。（圖取自freepik）

如何預防慣性脫臼？

1.強化肌群：透過肩膀外旋、內旋練習，或深蹲、腿部伸展等運動，建立肌肉保護罩。

2.避免高風險動作：避免過度伸展或突然大力出手，降低不必要的風險。

3.護具保護：在運動或搬重物時，佩戴護具能提供額外支撐。

4.規律復健：若有脫臼史，應在醫師或治療師指導下，按部就班復健，恢復關節穩定。

張耀元提醒，慣性脫臼不是「忍一忍就會好」，反覆發生反而會讓關節越來越不穩。手術不是唯一解，日常保養與復健才是長久之道。而如果有反覆脫臼的情況，建議盡早尋求專業醫師的評估與治療。避免反覆受傷導致軟骨磨損、關節退化！

