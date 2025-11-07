自由電子報
健康網》立冬後手腳冰冷 中醫：5類人得提高警覺

2025/11/07 07:00

冬天來了！身體不是縮著就好，新北站前新生堂中醫主治醫師洪慈瑩說，運動以身體微熱不要出大汗；圖為情境照。（圖取自freepik）

冬天來了！身體不是縮著就好，新北站前新生堂中醫主治醫師洪慈瑩說，運動以身體微熱不要出大汗；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕小君每逢立冬前後，總覺得手腳冰冷、皮膚乾癢、晚上又難以入睡。去年立冬，她學人家「補冬」一番，沒想到吃兩天麻油雞後出現口乾、冒痘、便秘等情況。

立冬是二十四節氣中冬季的開端，意味陽氣潛藏、陰氣漸盛。這是人體「閉藏」的時節，應以養腎護陽、培補元氣為主。若補錯、補急，不僅無法調理體質，還可能造成氣滯火旺、腸胃不適。

新北站前新生堂中醫主治醫師洪慈瑩表示，進補要看時機，補太早反而上火。立冬時節常見下列疾病復發或加重：

●心血管疾病：氣溫驟降，血管收縮，血壓易升高，易誘發中風、心絞痛。

●呼吸道疾病：寒邪入肺，慢性支氣管炎、氣喘、鼻炎、咳嗽頻繁。

●腸胃疾病：脾胃陽氣受寒，常見腹瀉、胃痛、食慾差。

●關節與風濕痹痛：寒濕閉阻經絡，腰腿痠冷、活動不靈。

●情志問題：冬日晝短夜長，陽氣內斂，部分人易煩躁、抑鬱或失眠。

洪慈瑩提醒，冬天雖主「藏」，但並非完全靜止不動。適度活動能活絡氣血，強健筋骨。建議選擇散步、太極拳或八段錦等柔和運動，讓身體微熱而不出大汗。運動時間以上午9點至下午4點為佳，避免清晨與夜晚寒氣最盛的時段。

等氣溫更低、陽氣更潛藏時，再進行溫補，效果最佳。溫補食材如羊肉、雞肉、牛肉、栗子、桂圓、核桃等，可補腎壯陽、改善手腳冰冷。若搭配當歸與生薑熬湯，不僅能補血活血，還能溫中祛寒，是冬季進補的經典藥膳。

而體質偏熱或容易上火者，則應選擇較清潤的食材，如白蘿蔔、冬瓜、海帶等，有助潤肺化痰、消積助消化。

