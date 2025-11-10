健康網》豬牛低脂部位 營養師教你聰明吃不怕胖

營養師彭逸珊指出，低脂牛肉有牛肚、牛梅花火鍋肉片、沙朗牛排、板腱牛；示意圖。（圖取自photoAC）

〔健康頻道／綜合報導〕減脂不是要讓你吃得枯燥乏味，而是要懂得聰明選擇！營養師彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」指出，靈活運用各種食材與烹調方式，減脂也能很有幸福感。豬肉類低脂肪的有腰內肉、嘴邊肉；低脂牛肉類則是牛肚、牛梅花火鍋肉片、沙朗牛排、板腱牛。不管吃燒烤、火鍋還是鐵板燒，這些豬肉、牛肉都能安心選用，還能兼顧營養與熱量！

豬肉類

低脂肪：腰內肉、嘴邊肉。

中脂肪：梅花肉、里肌肉。

高脂肪：肝連、松阪豬、去皮或未去皮三層肉。

牛肉類

低脂肪：牛肚、牛梅花火鍋肉片、沙朗牛排、板腱牛。

中脂肪：菲力牛排、紐約客牛排。

高脂肪：牛小排、牛肋條。

彭逸珊建議，可在低脂與中脂肉品之間交替攝取，也可以加入豆腐、豆乾等植物性蛋白，讓減脂餐更豐富；烹調上建議以「蒸、煮、烤、清炒」為主，減少額外油脂攝取。最後當然要搭配充足蔬菜與優質碳水化合物，讓營養更均衡！

