健康網》中風找回行動力 4大救命手術助神經重生

陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，中風後最需要考慮的4種分別是周邊神經減壓手術、肌腱轉移神經重建手術、功能性神經刺激植入術、痙攣神經選擇性切斷術（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕中風後神經損傷這些手術能重燃希望！陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，多數患者和家屬並不知情，直到錯過最佳治療時機才發現原來還有這些救命手術。分別是周邊神經減壓手術、肌腱轉移神經重建手術、功能性神經刺激植入術、痙攣神經選擇性切斷術。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文分享，中風後最需要考慮的4種神經修復手術！

請繼續往下閱讀...

1.周邊神經減壓手術

謝炳賢說明，中風後的神經卡壓是雪上加霜的殘酷現實！當患者長期臥床或肢體擺位不當時，周邊神經會被壓迫損傷，就像被夾住的電線無法正常傳電！這類患者最痛苦的症狀就是「雙重打擊」－既有中風造成的癱瘓，又有神經卡壓引起的劇烈疼痛！患者不只疼痛難耐，手部功能更會徹底喪失。

2.肌腱轉移神經重建手術

謝炳賢提到，中風後的「廢用性萎縮」是患者重返社會的最大障礙！統計顯示，中風6個月後未積極治療的患者，患肢肌肉萎縮程度可達50%以上，生活品質嚴重受影響！令人振奮的是，現代神經外科可以透過肌腱轉移重建手術，重新分配健康神經的功能！這個手術就像重新佈線一樣，將還有功能的神經「借調」給癱瘓的肌肉使用。更重要的是，手術可以預防關節攣縮變形，讓復健治療事半功倍。

3.功能性神經刺激植入術

謝炳賢指出，中風後的「上運動神經元損傷」是最難治療的神經問題！當大腦皮質受損時，控制肌肉的電訊號就會中斷，造成肢體完全癱瘓，傳統治療束手無策！這項技術就像給斷電的機器重新接上電源一樣神奇。令人驚訝的是，許多接受神經刺激植入的中風患者，竟然能重新控制手指精細動作！這些患者術後可以出現：

●手指分離動作能力恢復，可以抓取小物件。

●手腕背伸功能改善，擺脫「垂腕」困擾。

●肩膀活動範圍增加，減少肩關節疼痛。

●步行平衡能力提升，降低跌倒風險。

4.痙攣神經選擇性切斷術

謝炳賢表示，中風後的肌肉痙攣是患者日夜煎熬的酷刑！當神經失去大腦控制後，會過度興奮造成肌肉持續收縮，就像汽車油門卡住無法放鬆一樣危險！這類患者最大的痛苦是肢體僵硬如石頭，不只無法活動，還會造成關節變形和劇烈疼痛。傳統的肉毒桿菌注射只能短暫緩解，但選擇性神經切斷術可以根本性解決問題！

謝炳賢補充，如果你或家人中風後出現嚴重神經功能障礙，請不要認命接受現狀！現代神經修復手術技術突飛猛進，許多看似無望的神經損傷都有手術治療的機會！

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法