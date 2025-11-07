自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》立冬別只想要「瘋補」 醫：不建議早睡早起

2025/11/07 08:00

板橋德威內科診所院長王威堯表示，立冬「瘋補」反而傷身，也要避免辛熱與油膩。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕立冬是冬季的開端。板橋德威內科診所院長王威堯表示，懂得從中西醫雙軌調養，才能在寒冬中維持健康與活力。他呼籲，千萬不要「瘋補」，而忽略了體質差異與身體的負荷。

王威堯兼具中醫背景與西醫資歷，他表示，若是藉著立冬要開補，羊肉爐、薑母鴨、燒酒雞全上桌，卻忘了自己的體質差異與身體負荷，恐造成反效果。

其實，冬天該補，但要補得對、補得巧。中醫講究「虛則補之、實則瀉之」，若氣血兩旺、體質偏熱，再大量進補，反而可能造成火氣上升、口乾舌燥、睡眠不安或血壓升高。相反地，氣虛、畏寒、容易手腳冰冷者，才適合在此時「溫養腎陽」，為來年儲備能量。

●食補以溫補為主：冬季可適量攝取羊肉、牛肉、山藥、枸杞、黑芝麻、核桃、桂圓等食材，有助補腎壯陽、強筋健骨、增強耐寒力。

●避免過度辛熱與油膩：不少人誤以為「越熱越補」，但若體質偏燥或有高血壓、糖尿病、脂肪肝，過度溫補反而會導致上火、失眠、口乾、血壓升高等不適。

●調養作息與情志：立冬後宜「早睡晚起，必待日光」，讓陽氣潛藏，陰精得以積聚。保持心境平穩，避免過勞與情緒起伏，也是冬季養生重點。

●溫和運動與泡腳保暖：可選擇太極、瑜伽、快走等溫和活動，晚上以溫熱水泡腳10分鐘，能促進血液循環、助眠又暖身。

