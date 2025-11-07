健康網》立冬後嗜睡、血壓升 西醫：4大類疾病得繃緊神經

板橋德威內科診所院長王威堯表示，從西醫觀點叮嚀上述4類族群要小心因應；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕在立冬的日子，氣溫下降與日照減少，會導致生理節律改變。板橋德威內科診所院長王威堯從西醫觀點表示，褪黑激素分泌增加使人嗜睡、代謝變慢，血壓上升、體重也容易增加。

王威堯兼具中醫與西醫背景，他從西醫觀點指出，有4類型族群在立冬開始後要特別留意身體變化：

●心血管疾病風險提升：寒冷使血管收縮，心肌耗氧量增加，容易引發高血壓、心絞痛與中風。建議控制飲食鹽分攝取、維持規律運動，並注意保暖。

●呼吸道與病毒感染增加：冬季空氣乾燥、免疫黏膜變薄，是流感、新冠、RSV病毒的好發期。建議補充維生素C、D與鋅，保持睡眠充足可維持免疫力。

●腸道健康影響免疫與代謝：冬天蔬果攝取減少、飲食偏油膩，容易使腸道菌相失衡。研究顯示，益生菌可強化腸道屏障、減少發炎、並提升整體免疫力。

●運動維持代謝：即使天冷，也應每週至少150分鐘中等強度運動，如快走或健走。適度運動可提升體溫與代謝，有助穩定血糖與膽固醇。

在食補方面，王威堯建議可多攝取蘑菇、大蒜、深綠蔬菜，有助提升白血球活性、抗氧化；優格、發酵乳飲、益生菌粉等則可維持消化與免疫平衡，順利平穩度過這個冬天。

