拆單規避補充保費 健保署擬朝總歸戶課收

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部健保署擬修法調整補充保費收費措施，針對租金、股利、利息收入實施結算制度，並提高徵收門檻至5000萬元，另也調整全年獎金收取補充保費門檻為「最低工資的4倍」。台灣醫務管理學會理事長洪子仁認同健保改革方向，但也呼籲健保署確保行政流程順暢，確保補充保費看得到、收得到。

洪子仁說，為增加健保基金的財務韌性，勢必要從現有財源中找到可能的收入來源，目前補充保費費率為2.11%，上限為1000萬元，但部分民眾會透過拆單、分割的方式，規避補充保費。

洪子仁認為，健保署的改革方向是正確的，但補充保費也包括兼職所得，若需收取補充保費，應該予以調降，另執行年度總歸戶時，也要考慮行政流程是否順暢，並與專家學者討論，確保補充保費看得到、收得到。

此外，洪子仁強調，健保本意是希望健康者幫助不健康者、有錢者幫助經濟弱勢者，股票族、包租公可能覺得資本利得是他們自己辛苦賺來的，但相較之下，這些族群確實是經濟條件較好、社會上較有優勢者，後續要加強溝通，落實社會互助，健保財務才能更有韌性，

洪子仁也提到，健保調整獎金收取補充保費門檻的規劃方向，雖然會增加被徵收的對象，門檻仍有討論空間，不過因為獎金不是經常性收入，而是一次性給予，獎金高者，拿出一點點投入健保收入面，也是在幫助經濟條件弱勢者。

