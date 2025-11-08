健康網》脂漏性皮膚炎治療 「重建屏障」成新主流

脂漏性皮膚炎（Seborrheic Dermatitis）是臨床常見的慢性皮膚發炎疾病，患者常受頭皮屑等狀況困擾。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脂漏性皮膚炎（Seborrheic Dermatitis）是臨床常見的慢性皮膚發炎疾病，患者常受頭皮屑、印堂及鼻翼紅腫脫屑等困擾。過去醫界普遍認為，皮脂分泌旺盛與馬拉色菌（Malassezia）增生是主要病因；但近年研究指出，宿主免疫失調與皮膚屏障受損同樣扮演關鍵角色。這項觀點的轉變，使傳統治療策略面臨挑戰。雖然類固醇與抗黴菌藥物仍為第一線選擇，卻困擾於暫時緩解症狀，難以防止復發的窘境。於是「修復皮膚屏障」逐漸成為治療的新核心。

中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜指出，傳統治療多以抗黴菌藥物清除馬拉色菌，並搭配類固醇控制發炎。這類療法見效快、成本低，但藥效消退後黴菌易再度增生，病情也因此反覆。為減少類固醇使用，台灣早在二十多年前即引進鈣調神經磷酸酶抑制劑（TCIs），作為臉部皮膚的非類固醇治療選項。然而若未同步改善皮膚微環境，黴菌依舊可能捲土重來，發炎亦難根治。

脂漏頭皮屑的治療同樣以抗黴菌洗髮精為主流。早期市售產品常見的鋅吡啶酮（Zinc Pyrithione, ZP），因為非藥物的去屑效果而一度風靡。然而，歐洲化學品管理局（ECHA）憂慮ZP可能引發細胞毒性、基因損傷及環境累積性，自2022年起全面禁止其用於化妝品。相對之下，美國FDA仍允許2%以下濃度作為非處方去屑成分，但不建議大面積或長期使用。宋奉宜醫師指出，這項監管分歧凸顯出傳統「殺菌導向」治療的兩難：在抑制黴菌的同時，也可能對細胞甚至健康造成潛在傷害。

宋奉宜表示，透過皮膚鏡觀察脂漏性皮膚炎發作區域，可見角質堆積、毛孔堵塞與組織液乾涸等現象。若改以「重建天然乳化膜、促進代謝」為核心，搭配運動、出汗與適當保養，皮屑與組織液可逐漸減少，表皮紋路變得清晰，紅斑亦明顯改善。換言之，當皮膚屏障恢復健康，即使不依賴強效藥物，皮膚也具備自我修復的能力。

脂漏性皮膚炎是一種多因素引起的慢性發炎疾病。ZP的歐美監管差異提醒我們，治療策略不應僅著眼於抑菌，更需兼顧長期安全與屏障穩定。宋奉宜建議，患者可透過顯微影像定期追蹤皮膚紋路與紅斑變化，客觀評估恢復進度。只要持續皮膚健檢，重視皮膚自癒力，便有機會真正走出脂漏性皮膚炎的困境循環。

