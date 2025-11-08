自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》脂漏性皮膚炎治療 「重建屏障」成新主流

2025/11/08 21:15

脂漏性皮膚炎（Seborrheic Dermatitis）是臨床常見的慢性皮膚發炎疾病，患者常受頭皮屑等狀況困擾。（圖取自freepik）

脂漏性皮膚炎（Seborrheic Dermatitis）是臨床常見的慢性皮膚發炎疾病，患者常受頭皮屑等狀況困擾。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕脂漏性皮膚炎（Seborrheic Dermatitis）是臨床常見的慢性皮膚發炎疾病，患者常受頭皮屑、印堂及鼻翼紅腫脫屑等困擾。過去醫界普遍認為，皮脂分泌旺盛與馬拉色菌（Malassezia）增生是主要病因；但近年研究指出，宿主免疫失調與皮膚屏障受損同樣扮演關鍵角色。這項觀點的轉變，使傳統治療策略面臨挑戰。雖然類固醇與抗黴菌藥物仍為第一線選擇，卻困擾於暫時緩解症狀，難以防止復發的窘境。於是「修復皮膚屏障」逐漸成為治療的新核心。

中華民國美容醫學醫學會常務理事、皮膚科醫師宋奉宜指出，傳統治療多以抗黴菌藥物清除馬拉色菌，並搭配類固醇控制發炎。這類療法見效快、成本低，但藥效消退後黴菌易再度增生，病情也因此反覆。為減少類固醇使用，台灣早在二十多年前即引進鈣調神經磷酸酶抑制劑（TCIs），作為臉部皮膚的非類固醇治療選項。然而若未同步改善皮膚微環境，黴菌依舊可能捲土重來，發炎亦難根治。

脂漏頭皮屑的治療同樣以抗黴菌洗髮精為主流。早期市售產品常見的鋅吡啶酮（Zinc Pyrithione, ZP），因為非藥物的去屑效果而一度風靡。然而，歐洲化學品管理局（ECHA）憂慮ZP可能引發細胞毒性、基因損傷及環境累積性，自2022年起全面禁止其用於化妝品。相對之下，美國FDA仍允許2%以下濃度作為非處方去屑成分，但不建議大面積或長期使用。宋奉宜醫師指出，這項監管分歧凸顯出傳統「殺菌導向」治療的兩難：在抑制黴菌的同時，也可能對細胞甚至健康造成潛在傷害。

宋奉宜表示，透過皮膚鏡觀察脂漏性皮膚炎發作區域，可見角質堆積、毛孔堵塞與組織液乾涸等現象。若改以「重建天然乳化膜、促進代謝」為核心，搭配運動、出汗與適當保養，皮屑與組織液可逐漸減少，表皮紋路變得清晰，紅斑亦明顯改善。換言之，當皮膚屏障恢復健康，即使不依賴強效藥物，皮膚也具備自我修復的能力。

脂漏性皮膚炎是一種多因素引起的慢性發炎疾病。ZP的歐美監管差異提醒我們，治療策略不應僅著眼於抑菌，更需兼顧長期安全與屏障穩定。宋奉宜建議，患者可透過顯微影像定期追蹤皮膚紋路與紅斑變化，客觀評估恢復進度。只要持續皮膚健檢，重視皮膚自癒力，便有機會真正走出脂漏性皮膚炎的困境循環。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中