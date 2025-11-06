健康網》孩子脾氣壞、睡不好？ 研究：多吃超加工食品失眠風險增53％

營養師薛曉晶表示，常攝取高糖、高鹽的超加工食品，會干擾孩子和青少年大腦的獎勵系統，導致情緒不穩定，甚至嚴重影響睡眠品質；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕孩子脾氣差、難入睡？小心超加工食品正在悄悄偷走他們的大腦健康！營養師薛曉晶表示，根據國外多項研究指出，高鹽、高糖等超加工食品（UPF）會過度刺激神經，導致小孩與青少年情緒波動大，尤其高UPF攝取者的失眠風險，甚至比低攝取者高出53%。

薛曉晶於臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，當孩子出現焦慮、衝動或失眠，別急著歸咎叛逆期。國外多項研究顯示，超加工食品會干擾青少年大腦獎勵系統，進而影響情緒穩定及睡眠品質。

薛曉晶進一步提及，2025年《Frontiers in Public Health》綜述指出，常攝取高糖、高鹽的超加工食品，會干擾孩子和青少年大腦的獎勵系統，導致情緒不穩定、易衝動，甚至嚴重影響睡眠品質。特別是青少年，高UPF飲食會加劇微量營養素缺乏，損害神經發育與認知能力。另，2024年《Nutrients》統合分析更顯示，高UPF攝取青少年的失眠風險，甚至比低攝取者高出約53%（Pourmotabbed et al., 2024）。

薛曉晶強調，這些高糖、高鹽與含咖啡因的零食會過度刺激神經，讓孩子難以入睡，情緒波動也更劇烈。因此，為了孩子的健康與未來，建議試著減少消夜零食，改採水果、燕麥奶或溫豆漿等食物取代；搭配規律作息和適度運動，有助大腦恢復平衡。

