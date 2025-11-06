健康網》麻辣鍋太鹹！醫：高鹽傷腎臟、血壓

冬季吃火鍋是一大樂事，但湯底的鹽分過多，恐造成腎臟危害。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期氣溫驟降，又是吃火鍋的季節。然雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒提醒，若是選錯湯，對血壓與腎臟都是極大的傷害。

卓韋儒在粉專「卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸」表示，火鍋喝錯湯，一天鹽量將直接爆表，大大傷害血壓、腎臟。卓韋儒強調，吃火鍋時喝湯，「喝下去的，不只是湯，更是整鍋的鹽。」

常見火鍋湯底含鈉量排行：

1. 麻辣鍋：約7,000mg（約17.5g鹽）

2. 味噌鍋：約5,000mg（約12.5g鹽）

3. 藥膳鍋：約4,000mg（約10g鹽）

4. 昆布清湯：約2,500mg（約6.25g鹽）

卓韋儒強調，一碗麻辣湯的鹽量，等於你三天建議上限的三倍。這些鈉在體內會造成：

血壓上升（尤其是原本有高血壓者）

腎臟過勞、排鈉能力下降

水腫、胃口變重、隔天更想吃重鹹食物

依據 J Am Heart Assoc, 2023 與台灣食藥署 2024 調查：成人每日鈉攝取應 < 2,400mg（約 6g 鹽）。但實測發現，冬季平均攝取量高達 3 倍，火鍋湯是最主要來源之一。

卓韋儒建議：

選清湯、昆布湯、蔬菜湯底。

少喝湯，只吃料。

醬料改半鹹：日式醬油1匙＋檸檬汁＋蒜末最解膩。

吃完火鍋多喝水、隔天蔬菜量要加倍。

小提醒：火鍋料吸湯最強的前三名是「豆皮、丸子、凍豆腐」，如果你每口都喝湯＋吃這些，鹽量會再翻倍。

