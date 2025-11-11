自由電子報
健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》瘦瘦針不如瘦瘦菜？ 醫曝地瓜葉天然植化素穩糖神器

2025/11/11 18:18

初日診所減重專科主治醫師陳威龍表示，地瓜葉被稱為瘦瘦菜，因含有奎寧酸、花青素等植化素，可促進腸道L-cells分泌GLP-1，從源頭改善代謝。（資料照）

初日診所減重專科主治醫師陳威龍表示，地瓜葉被稱為瘦瘦菜，因含有奎寧酸、花青素等植化素，可促進腸道L-cells分泌GLP-1，從源頭改善代謝。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕近年來瘦瘦針盛行，也成為許多人選擇的減重方式之一。對此，初日診所減重專科主治醫師陳威龍於YouTube「初日醫學 宋晏仁醫師xCofit」發影音表示，GLP-1是瘦瘦針的核心成分，它能幫助延長飽足感、穩定血糖、控制食慾，但停用後體重仍可能會回升。至於瘦瘦菜則是指常見的地瓜葉，因含有奎寧酸（Chlorogenic acid）、花青素等植化素，可促進腸道L-cells分泌GLP-1，從源頭改善代謝，可說是被低估的穩糖神器。

35–50歲代謝變慢、腹部贅肉明顯者，常會尋求採用施用瘦瘦針減重，而常吃的地瓜葉被稱為「瘦瘦菜」，顯示對於改善代謝也有一定作用。至於瘦瘦針與瘦瘦菜地瓜葉哪個更有效？陳威龍除於YouTube發影音說明外，也於臉書專頁「Cofit 我的專屬營養師」節錄內容指出，瘦瘦針模仿GLP-1結構並加以改良，讓它在體內不易被分解，進而幫助你吃得少、減少脂肪囤積、不易暴食；而地瓜葉也能刺激身體自然分泌GLP-1，但它不是藥，只能幫你啟動身體的內建瘦身開關。

QA快速解惑一次看

此外，陳威龍也進一步針對常見瘦瘦針與瘦瘦菜的各種疑惑，具體說明以下5大QA真相：

Q1：瘦瘦菜可以取代瘦瘦針嗎？
A：GLP-1人體本身就會分泌，但份量通常不夠達到減重效果，即使是外來的食物效果也有限，所以瘦瘦菜無法取代瘦瘦針。

Q2：想打瘦瘦針，需要先做哪些檢查？
A：BMI ≥27（或30以上肥胖）、空腹胰島素值>10、HOMA-IR>2.5（可能代表胰島素阻抗），以及C肽檢測，評估胰臟分泌胰島素的能力。

Q3：菜也吃、針也打，會瘦更快嗎？
A：多吃青菜可以延緩油脂吸收、幫助排便、增加飽足感，對減重有幫助，但效果因人而異。此外，須注意烹調方式，避免攝取額外熱量。

Q4：瘦瘦針副作用有哪些？
A：最常見噁心、想吐、食慾降低，嚴重可能影響心情。通常是身體適應GLP-1濃度的過程，建議慢慢加量，副作用嚴重應停藥並回診。

Q5：停藥會復胖嗎？
A：停用後可能會稍微回升，但如果養成健康飲食習慣，復胖機率可降到最低。曾經成功瘦下來，也能增加自信，更容易維持體重。

