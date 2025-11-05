健康網》擺脫胃食道逆流 中醫師：調和脾胃、降逆是關鍵

想擺脫胃食道逆流，中醫師詠棠建議，最好少量多餐，避免暴食，或是避免睡前3-4小時進食，擺脫逆流不適；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是否有夜間咳醒，或是胸口悶痛、火燒心的困擾呢？高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠指出，從中醫的角度認為，胃食道逆流多與脾胃失調、胃氣上逆有關，而中醫藥會從調整蠕動方向、增強括約肌機能、減少逆流與脹氣、疏肝和胃，以及調整體質等方面著手改善，並建議最好少量多餐，避免暴食，或是避免睡前3-4小時進食，擺脫逆流不適。

許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師」發文分享，民眾如果感到吞嚥困難或疼痛、夜間咳醒、聲音沙啞；胸口悶痛、火燒心；躺平後更明顯的灼熱感；酸水上湧、口苦；清喉嚨、喉嚨卡卡等，可能是胃食道逆流症狀。中醫認為，「胃食道逆流」多與「脾胃失調、胃氣上逆」有關。

她接著說明，中藥能讓胃氣回歸下降，不讓它上來，從調整蠕動方向、增強括約肌機能、減少逆流與脹氣、疏肝和胃，以及調整體質等方面著手改善。

中醫常見調理方式

許詠棠分析中醫經常使用的2種調理方式：

中藥治療

●半夏瀉心湯：和胃降逆、改善酸水脹氣

●旋覆代赭石湯：胃氣上逆、嘔酸顯著

●香砂六君子湯：脾胃虛弱

●枳實、柴胡：疏肝理氣

（必須詢問合格中醫師依個人體質開立，請勿自行服用）

針灸穴位

●內關、足三里、中脘：緩解逆酸、改善脾胃功能

哪些食物最好避免呢？許詠棠表示，柑橘汁、檸檬汁、果醋、油炸、燒烤、辛辣、未熟蔥蒜、巧克力、蛋糕、餅乾、咖啡、濃茶、碳酸飲、酒、菸、醃漬物、蜜餞、發酵類食物、起司，與奶油等高脂乳製品。

許詠棠補充，胃食道逆流除了讓生活受到影響外，更甚者還會影響睡眠，「調肝和胃、健脾降逆」才能擺脫逆流不適。

