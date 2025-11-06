健康網》「瘦瘦針」我適合嗎？醫提醒記得這件事

近期大家熱烈討論瘦瘦針，但自己是合使用嗎？醫師提出解析。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕近期大眾熱烈討論的「瘦瘦針」，特別是猛健樂，讓不少想減重的人積極詢問醫師「我適合使用嗎？」義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪透過簡單的說明，幫助大家了解猛健樂。

葉人豪在粉專「葉人豪醫師 Dr.Y」說明，在現代，藥物也是減重的核心治療之一。但是五花八門的暱稱和藥名，可能會讓大家有點困惑，也會擔心這樣打針吃藥，到底好不好。葉人豪說明，目前所謂的瘦瘦針學名是「GLP-1 受體致效劑」，是一種「幫助身體重新調整代謝」的藥物。

請繼續往下閱讀...

葉人豪表示，吃飯後，腸道會分泌 GLP-1，能讓胃排空變慢、降低食慾、幫助胰島素分泌。而這類藥物就是「讓 GLP-1 的作用延長」，所以：更容易有飽足感、不容易暴飲暴食、同時穩定血糖。

研究顯示，有些人平均能減掉 15–20% 體重。不只變瘦，還有助於改善血糖、脂肪肝與心血管風險。不過要記得：不是每個人都適合使用，必須在醫師評估下、安全監測；「生活習慣＋藥物」雙管齊下才有效。

義大大昌醫院胃腸肝膽科主任葉人豪透過表格，解釋瘦瘦針。（取自葉人豪臉書）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法