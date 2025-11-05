自由電子報
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》天冷進補看體質 中醫揭4類 補錯更傷身

2025/11/05 20:46

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，進補不是把所有好東西吃下肚就好，而是要看體質「缺什麼、補什麼」。（資料照）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，進補不是把所有好東西吃下肚就好，而是要看體質「缺什麼、補什麼」。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一轉涼，就急著吃薑母鴨、羊肉爐？別人說「很補」就跟著吃，結果越補越上火、冒痘痘？手腳冰冷、氣色差，卻不知道自己到底該補什麼？其實不是進補沒效，而是你「補錯了」！鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，體質分為氣虛型、血虛型、陽虛型、陰虛型。進補不是把所有好東西吃下肚就好，而是要看體質「缺什麼、補什麼」。

周宗翰於臉書專頁「西醫難解中醫有方 鳴大夫周宗翰醫師 鳴堂中醫體系醫療長」發文提到，補錯了，反而會火上澆油，加重身體負擔！並整理常見的進補體質與飲食建議：

1.氣虛型：容易累、說話有氣無力、常感冒。

●該這樣吃：以「補氣」為主。可適量食用山藥、黃耆、黨參、雞湯、四神湯、牛肉，為身體打氣。

●避開這些：生冷瓜果、冰品、白蘿蔔（會破氣，抵銷補氣效果）。

2.血虛型：臉色蒼白或蠟黃、頭暈、嘴唇白、指甲易斷。

●該這樣吃：以「養血」為主。可補充紅棗、桂圓、當歸、桑葚、豬肝、菠菜、葡萄。

●避開這些：寒涼食物及過度辛辣的刺激物。

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，血虛型以「養血」為主。可補充紅棗、桂圓、當歸。（圖取自freepik）

鳴堂中醫體系醫療長周宗翰表示，血虛型以「養血」為主。可補充紅棗、桂圓、當歸。（圖取自freepik）

3.陽虛型：手腳冰冷、特別怕冷、精神不振、容易腹瀉。

●該這樣吃：以「溫陽散寒」為主。可吃羊肉、韭菜、肉桂、核桃、薑，讓身體由內暖起來。

●避開這些：任何冰品、冷飲、生菜沙拉等寒性食物。

4.陰虛型：口乾舌燥、手心腳心熱、晚上睡不好、易長痘。

●該這樣吃：應以「滋陰潤燥」為主。可吃百合、銀耳、蓮子、梨子、黑芝麻、黑豆。

●避開這些：絕對要避免薑母鴨、羊肉爐、麻油雞等燥熱補品，會越補火越大！

中醫調理這樣做

中藥打好底：四物湯、八珍湯、十全大補湯等，都需根據體質對症下藥，才能發揮最大效果。藥要專業診斷，請勿自行抓藥！

針灸＋艾灸溫經絡：透過關元、氣海、足三里等穴位，溫暖脾胃與循環，讓補進來的營養能確實被吸收。

秋冬進補3原則

●先辨體質再進補：不確定自己的體質，就先找中醫師。

●溫和漸進不過度：天氣剛轉涼，可先從山藥排骨湯、四神湯等「平補」開始。

●作息正常不熬夜：熬夜最傷陰血，補再多也沒用！

