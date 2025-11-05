健康網》菇類顧心血管又護腦 醫：用「這3法」煮熟最營養

專家表示，談到菇類的好處，最值得一提的是，它對免疫系統的調節能力；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕菇類是被常被忽略的超級食物之一。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，很多人以為它是蔬菜的一種，事實上，菇類可能是最接近藥物的天然食物之一，甚至在某些研究中，它的健康效果遠超過許多藥物。同時，菇一定要煮熟吃，建議用大火快炒、蒸或微波的方式，能避免營養流失。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，我們最熟悉的菇，大概就是香菇。不過，菇的種類遠比你想像得豐富：猴頭菇、杏鮑菇、金針菇、秀珍菇，各有不同風味與營養。

請繼續往下閱讀...

他接著說，香菇本身就非常全面，既是優質蛋白與纖維的來源，也富含微量元素硒和多種維生素，是少數能在植物性食物中提供維生素D2的食材之一。若將香菇拿去日曬，維生素D2含量會顯著提升，對素食者尤其重要。

談到菇類的好處，最值得一提的是，它對免疫系統的調節能力。李思賢提到，菇裡的多醣體（β-Glucan）能活化巨噬細胞、樹突狀細胞與自然殺手細胞（NK cells），強化身體的防禦網。這類成分也能提升免疫球蛋白A（IgA）的分泌，這是黏膜防禦的第一道屏障，能阻擋病毒、細菌與毒素入侵。

李思賢還歸納菇類的2項重要優點：

●保護心血管與穩定血糖

除了免疫系統，菇類還能保護心血管與穩定血糖。研究顯示，菇類中的水溶性纖維能延緩醣類吸收、降低餐後血糖波動，長期攝取能改善胰島素敏感度。同時，它能降低低密度脂蛋白（LDL），保護血管內皮。對於追求代謝平衡或減重的人來說，這是非常實用的天然輔助食材。

●促進腦部健康

菇類也與腦部健康有關。新加坡國立大學曾有研究指出，每週吃2碗煮熟的蘑菇，輕度認知障礙的風險可下降超過5成。這與菇中含有的麥角硫因（Ergothioneine）有關，一種能穿過血腦屏障、清除神經氧化壓力的特殊抗氧化物。它能減少大腦β-澱粉斑塊的累積，從機制上解釋了吃菇與降低失智症風險有關。

至於自體免疫疾病患者是否適合吃菇，目前科學界還沒有一致的結論。李思賢提醒，部分臨床醫師會利用蘑菇萃取物來調節免疫反應，但也有患者反映食用後症狀加重。這代表個體差異非常明顯，因此，如果民眾有類似經驗，務必觀察自己的反應。

李思賢補充說明，菇一定要煮熟吃，建議用大火快炒、蒸或微波的方式，既能保持口感，也能避免營養流失。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法