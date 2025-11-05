健康網》「時間破產」影響生活 醫：滑手機不算休息！

恆新復健科診所醫師王思恒提到，當一個人忙完工作、家務與責任後，若幾乎沒有可自由支配的時間，便陷入所謂的「時間貧困」。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你不是懶，你只是「時間破產」了！恆新復健科診所醫師王思恒提到，研究指出，當一個人忙完工作、家務與責任後，若幾乎沒有可自由支配的時間，便陷入所謂的「時間貧困」。這種看不見的壓力，正悄悄侵蝕現代人的健康與生活品質。他也強調，許多人以為滑手機是一種休息，但其實大腦根本沒休息到；如何重新分配、找回屬於自己的時間，才是重點。

王思恒在個人專頁「一分鐘健身教室」表示，你可能以為這全是意志力的問題。但這其實是社會結構問題呢。一份登在《刺胳針》子刊 （The Lancet Healthy Longevity） 的最新觀點指出，時間才是影響健康最關鍵、卻最被低估的因素。科學家稱之為「時間不平等」。

王思恒提到，當你忙完所有必須做的事（工作、通勤、家務、照顧家人）之後，你根本沒有足夠的「可自由支配時間」來休息、運動、好好吃飯，或跟朋友社交。他也試算，光是維持大腦健康和預防失智的「基本開銷」，你需要多少時間：

●睡覺：專家建議7-9小時。

●運動：每天最好45-60分鐘。

●吃飯：為了好好消化，每餐至少20-30分鐘（一天三餐就1-1.5小時）。

●社交：每天花1小時跟家人朋友聊聊天。

恆新復健科診所醫師王思恒提到，健康社交應每天花1小時跟家人朋友聊聊天。（圖取自freepik）

王思恒說明，這樣加起來，每天至少要10個小時 。最可怕的是，這10小時，還完全不包括上班、通勤、加班、做家事、帶小孩的時間！這份研究點出，那些工時長、需要輪班、通勤久，或扛著照護責任的人（特別是女性），是「時間貧困」最大的受害者。這就是為什麼，所有健康建議（叫你多運動、吃健康點）對「時間貧困戶」來說，都像是風涼話。

王思恒指出，這份研究點出了很棒的結構性問題（像是低收入者的長工時），但有不少比例的人，必須要調整一下他們「花費時間」的方式。就像理財，有些人是真的收入太低存不了錢；但更多人是不明智的花錢，所以才變成月光族。

王思恒舉例：下班後癱在沙發上，無意識地滑了2小時的短影片或社群動態。你以為這在休息，但大腦根本沒休息到（研究說這種被動休閒佔了美國人多數的休閒時間 ），反而更累，還犧牲了你原本可以拿來睡覺、運動10分鐘，或跟家人好好聊天的時間。

王思恒提醒，亂花錢會「財務破產」，亂花時間會「時間貧困」。抱怨時間不夠用前，先思考一下，時間都花去哪裡了呢？

