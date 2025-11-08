自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》膳食纖維有助穩定血糖 營養師推薦食物清單

2025/11/08 19:45

膳食纖維不只有通便效果，其最重要的功能之一是幫助調節血糖；圖為情境照。（圖取自freepik）

膳食纖維不只有通便效果，其最重要的功能之一是幫助調節血糖；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大多數人認為膳食纖維的作用只是促進規律排便，但它的益處遠不止於此。這種常被忽視的營養素在整體健康中扮演著舉足輕重的角色，影響層面包含從精力、食慾到長期代謝健康等，膳食纖維最重要的功能之一是幫助調節血糖，這對每個人都重要。

EatingWell》報導，在維持血糖穩定方面，纖維最大的優勢就是能減緩糖分吸收。營養師梅根．科恩（Megan Koehn）表示，纖維能延緩小腸對碳水化合物的吸收，讓葡萄糖緩慢且穩定地進入血液。正因為這種緩慢釋放，纖維尤其是可溶性纖維，能幫助避免血糖急速飆升或驟降。

透過維持血糖較穩定，纖維也減少了身體一次性需要釋放的胰島素量。胰島素是將葡萄糖（糖分）運送進入細胞以供能量使用的荷爾蒙。因此，長期而言，纖維有助於提升胰島素敏感性。

可養育有助血糖控制的腸道細菌

大多數人知道纖維對腸道菌群有益，但你可能不知道它對血糖管理也有意想不到的作用。糖尿病照護專家金柏莉．弗朗西斯（Kimberley Rose-Francis）表示：「腸道菌群是一個由生活在腸道內的微生物組成的複雜生態系。維持健康的腸道對血糖管理非常重要，因為膳食纖維能支持腸道好菌進行發酵作用。」

當腸道細菌發酵纖維時，會產生短鏈脂肪酸等副產物，這些物質與提升胰島素敏感性有關，最終有助於血糖更加穩定。研究也顯示，腸道菌群多樣化的人，罹患第二型糖尿病的風險較低；反之，當腸道菌群失衡，也就是「好菌」與「壞菌」比例失調，則會增加發炎反應，並提高罹病風險。

梅根．科恩說明，由於纖維會減緩消化與吸收過程，身體能更緩慢地利用食物提供的能量，這不僅讓你更久感到飽足，也有助於維持穩定的能量，直到下一餐。

攝取多種植物性食物，有助於滿足纖維需求。以下是營養師推荐的高纖維食物清單：

●全穀類：燕麥、麥子、小麥麩等。
●豆類：利馬豆、青豆、黑豆、紅豆、鷹嘴豆等。
●堅果與種子：南瓜子、奇亞籽、亞麻籽、松子、開心果等。
●蔬菜：球芽甘藍、地瓜、葉菜類、花椰菜、南瓜、帶皮馬鈴薯等。
●水果：莓果、蘋果、酪梨、奇異果、番石榴、 百香果、橘子、香蕉等。

