健康網》守護視力 醫：糖尿病友嚴控血糖防失明

〔健康頻道／綜合報導〕糖尿病友請關心自己的視力。崇德大學眼科診所眼科主治醫師徐浩恩以一位40歲糖友說明：個案因開車有困難就醫，發現他的右眼視力僅0.1到0.2，且空腹血糖值、糖化血色素極高。徐浩恩提醒，血糖需要嚴格控制

徐浩恩在粉絲專頁表示，這位糖尿病友滿年輕，才40歲，因為視力模糊到開車有困難，來眼科就診。個案的右眼視力只有0.1到0.2，只剩正常人的一兩成視力，一問之下，空腹血糖最近飆升到500多，是正常人的5倍；糖化血色素高到15.9%，是正常人的3倍。

他很著急，問我能不能開刀趕快讓視力變好？徐浩恩表示，「糖尿病才是魔道」，飲食和生活務必要清淨無為。血糖一定要嚴格控制，不然是會失明的。徐浩恩表示，這位患者已經出現糖尿病性白內障，以及視網膜點狀出血，這都是典型血糖過高，侵蝕眼球結構的表現。個案大徹大悟，潛心修道，一心減醣。經過一個多月的努力，空腹血糖降到110，視力也從0.2回升到0.6，還會繼續改善的。

