健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

110歲人瑞膽結石併發膽囊炎 跨團隊微創手術助康復

2025/11/05 16:13

台中高齡110歲的尤姓人瑞，近日因膽結石併發急性膽囊炎住院，一般外科范揚國（右3）結合多科完成手術，國軍台中總醫院施宇隆少將（左3）到場探視。（記者陳建志翻攝）

台中高齡110歲的尤姓人瑞，近日因膽結石併發急性膽囊炎住院，一般外科范揚國（右3）結合多科完成手術，國軍台中總醫院施宇隆少將（左3）到場探視。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名高齡110歲的尤姓老榮民平時生活規律，近日卻出現右上腹疼痛、發燒，趕緊到院就醫，檢查發現是膽結石併發急性膽囊炎，因年事已高，合併有多項慢性疾病，手術風險相當高，醫院結合一般外科、麻醉科、重症醫學科、心臟內科等多科團隊，評估後採取健保給付的微創腹腔鏡手術治療，讓他順利完成手術、開心出院。

這名高齡110歲的尤姓人瑞，平時生活規律、心情開朗，家人非常疼愛他，甚至每天都會買麥當勞給他享用，笑稱他是家中的「麥當勞爺爺」。近日右上腹卻出現反覆疼痛、發燒，家屬送醫後經腸胃科醫師檢查，確診為膽結石併發急性膽囊炎。

國軍台中總醫院一般外科醫師范揚國表示，因患者年紀大，手術與麻醉風險高，過去此類超高齡患者多傾向保守治療。不過，隨著微創技術進步、麻醉安全提升及周全的術前評估，即使是百歲以上長者，只要評估合宜，仍有機會安全完成手術並恢復良好。

范揚國表示，此次結合一般外科、麻醉科、重症醫學科、心臟內科，採取微創腹腔鏡手術治療。在團隊嚴密監控下，歷時約1小時，出血量極少，術後病人意識清楚、能正常進食，5日後即順利辦理出院。本案例不僅突破高齡手術限制，更顯示現代醫療科技與團隊合作的力量。

國軍台中總醫院腸胃內科醫師林孟熲表示，該案例顯示高齡患者，只要經術前風險評估與跨科整合治療，也能順利完成手術，提醒民眾若出現腹痛、噁心或發燒等膽結石相關症狀，應及早就醫，避免延誤治療造成嚴重併發症。

