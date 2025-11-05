自由電子報
銀髮長照

走不到1萬步？研究：日行7500步 可能延緩阿茲海默症發展

2025/11/05 15:45

1項研究表明，對於已出現早期阿茲海默症跡象的老年人來說， 增加每天的步數可能減緩認知能力下降。圖為步行示意圖。（彭博）

1項研究表明，對於已出現早期阿茲海默症跡象的老年人來說， 增加每天的步數可能減緩認知能力下降。圖為步行示意圖。（彭博）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國1項新觀察性研究表明，對於已經出現早期阿茲海默症跡象的老年人來說， 增加每天的步數可能減緩認知能力下降。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，該研究發表於自然醫學期刊上。美國麻省總醫院（MGH）神經科醫生兼記憶障礙醫學科學家、研究主要作者姚慧瑩（Wai-Ying Wendy Yau，音譯）博士表示，體能訓練可能有助於減緩tau蛋白（與記憶喪失關係密切）的積累，並延緩早期阿茲海默症患者的認知能力下降。

共有296名年齡在50至90歲之間的人參與實驗，他們研究開始前都接受正子斷層掃描，以測量澱粉樣蛋白和tau蛋白水平。研究開始後，研究團隊透過計步器測量他們步數，並對他們進行為期9年的年度認知測試。

研究發現，對於每天步行7500步的人來說，tau蛋白累積速度減緩3到7年；而對於久坐不動的人來說，tau蛋白累積速度明顯更快，認知能力和日常功能也下降更快。研究同樣發現，體育活動與β澱粉樣蛋白的減少之間缺乏關聯。

β-澱粉樣蛋白和tau蛋白，都是阿茲海默症標誌性特徵。澱粉樣蛋白最快可在30歲左右開始在神經元間隙中積聚，並可能影響腦細胞間的通訊。隨著澱粉樣蛋白沉積量增加，會導致tau蛋白的快速擴散。tau蛋白會在腦細胞內形成纏繞結構，最終導致腦細胞死亡。

姚慧瑩聲稱，因研究只是觀察性的，無法直接證明步數延緩阿茲海默症發展的因果關係。但專家指出，這類研究強化人們的既有認知，即對心臟有益的步行、減壓、優質睡眠等行為，同樣對大腦有益。

