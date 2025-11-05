6旬男排尿不順、「小弟弟」難抬頭 15分鐘水蒸氣消融術除大患

成大醫院泌尿部醫師謝宜珈指中老年男性如有排尿不順、性功能障礙問題， 評估適合的對象可做療效高、副作用低的攝護腺肥大水蒸氣消融術。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕66歲林先生因排尿不順、解尿不乾淨，長期服用治療攝護腺肥大的藥物，後來卻出現性功能衰退的副作用，因他仍有性行為需求，便在門診苦惱地問「有無其他替代性療法？」。泌尿科醫師評估他適合做1次只需15分鐘的自費水蒸氣消融術，術後解決排尿與性功能問題，持續追蹤。

成大醫院泌尿部醫師謝宜珈指出，良性攝護腺肥大是中老年男性常見的健康問題，隨著年齡增加，攝護腺體積會逐漸變大，壓迫尿道導致排尿困難、頻尿、夜尿與膀胱排空不全等症狀。輕度或中度攝護腺肥大可以藥物治療，若藥效不佳，則需考慮手術介入。傳統手術如經尿道攝護腺刮除術或雷射手術，能改善症狀，但可能伴隨術中出血、術後短期膀胱刺激性症狀、逆行性射精及性功能影響等副作用。

她說明，「水蒸氣消融術」是1種近年發展的微創攝護腺治療技術，利用內視鏡導管將水蒸氣經尿道注入攝護腺，數秒可1次注射，1次手術時間僅15分鐘、通常只需打4~6針，水蒸氣能使增生的攝護腺細胞壞死及自然吸收，以達縮小體積、改善排尿。

謝宜珈表示，水蒸氣術後會局部腫脹，患者需留置導尿管約1週，待腫脹緩解後移除。排尿問題等症狀會在術後1至4週內逐步顯現；3至6個月會有穩定改善效果。此術式優點是：

1. 手術及局部麻醉時間短、出血少。

2. 無需住院，術後當天可返家。

3. 性功能保留佳，大幅降低勃起障礙與逆行性射精的風險。

4.效果穩定持久，追蹤4年的復發率僅約4%左右。

謝宜珈並說，這術式適合族群為攝護腺體積約30～80CC的患者、重視性功能保留者，但不適合長時間麻醉或傳統手術的多重慢性病患者。因為，消融術後仍有低復發率，她建議患者日常飲食避免吃辣等刺激性、過於油膩的食物及酒精，肥胖者應減重、多運動，維持規律生活與運動，能減少復發率。

