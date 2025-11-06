自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》秋冬戶外運動攻略 這時段跑步黃金期

2025/11/06 16:03

中醫師王大元表示，秋冬清晨3-7點氣溫最低，冷空氣容易刺激呼吸系統，PM2.5往往偏高，因此較不建議外出運動；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕時序進入11月，天氣更涼更濕，中部以北開始轉為陰冷，對於喜好戶外運動的人來說，也增加些許困擾。中醫師王大元表示，以秋冬來說，清晨3-7點、夜間18點之後氣溫低且PM2.5偏高，較不建議有呼吸道、心血管疾病或怕冷者外出運動。相對於前述時間，白天8-17點氣溫回升，空氣通常較佳，也較為適合運動；尤其推薦上午8-11點，可說是冬季跑步黃金時段。

喜歡運動的你，如果要到戶外運動，會選擇什麼時間呢？對此，王大元於臉書專頁「元氣中醫師 王大元」發文指出，外出運動常會因氣溫變化和空氣品質（PM2.5、AQI）而影響運動效率，並以秋冬戶外空品、氣溫等因素進行分析，提出以下運動時段分析與建議：

清晨3-7點：此時因為氣溫最低，冷空氣容易刺激呼吸系統，加上夜間空氣沉降，污染物容易累積，PM2.5往往偏高；因此，不建議有氣喘、心血管疾病或怕冷的人在此時進行戶外跑步。

上午8-11點：這個時間氣溫逐漸回升，逆溫現象減弱，污染物也較容易散去。因此，運動也相對安全，可說是冬季跑步的黃金時段。

下午15-17點：氣溫仍溫和，空氣通常比清晨好，此時段適合下班或下課後運動者。

●夜間18點以後：此時氣溫再次下降，空氣污染明顯、髒空氣也開始沉降，因此，較不適合支氣管敏感的人外出運動。

王大元強調，整體來說，秋冬跑步建議上午8-11點或下午3-5點。如果真的只能清晨或晚上運動，可以延長熱身時間，並戴上運動口罩、帽子，以減少冷空氣與污染物刺激。

