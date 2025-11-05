健康網》高嘉瑜買爛「栗子地瓜」 營養師談地瓜營養素

前立委高嘉瑜到大全聯購買栗子地瓜，切開卻發現裡面全爛掉了。（翻攝高嘉瑜臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕你吃過栗子地瓜嗎？前立委高嘉瑜在臉書公開多張照片，指出自己在大全聯購買「栗子地瓜」；不料切開來，裡面竟是腐爛的；且聯繫客服卻得不到恰當回應。對此大全聯回應，將把相關商品下架，以維護消費者權利。栗子地瓜又稱「金時地瓜」，有淡淡的栗子香味，且皮薄容易料理，近來成為料理寵兒。

營養師陳冠蓉於臉書專頁「蓉媽咪營養師健康寶典」分享，各種地瓜品種都很適合作為早餐或是點心的好選擇！而且可以自己製作，將地瓜洗淨、蒸烤好後，放在冷凍保存，每次想吃的時候，稍微用烤箱烤一下，或稍微退冰就可以吃，很適合作為早餐的優質澱粉選擇，不必每天都吃吐司或饅頭。

「金時地瓜」營養亮點：雖然栗子地瓜的維生素A、beta-胡蘿蔔素含量遠遠不及紅肉地瓜，但還是很營養、高纖維的澱粉選擇。每100g的栗子地瓜的熱量約138kcal，含2.2g膳食纖維，含鉀離子、鈣、鎂、維生素C、葉酸等營養，能預防便秘、降低大腸直腸癌的發生率；也很適合當作小學生們的放學點心。陳冠蓉補充，希望吃得更營養，可以額外搭配堅果，再來杯優格或牛奶或豆漿都會讓營養價值更高。

民進黨前立委高嘉瑜。（資料照，記者楊心慧攝）

