自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》黃斑部病變惡化迅速 醫：30秒可自行篩出有無異狀

2025/11/06 14:08

出現4大症狀時，中華民國愛盲協會理事長吳建良說，就算只有一點點不正常，也可能是風險警訊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

出現4大症狀時，中華民國愛盲協會理事長吳建良說，就算只有一點點不正常，也可能是風險警訊；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕全球有逾22億民眾受眼科疾病困擾。亞太地區承擔了全球近三分之二中度至重度視力障礙病例。中華民國愛盲協會理事長吳建良提出警訊，他表示，視力障礙的長輩每4人約有1人是因黃斑部病變；在失明的長輩中每10人約有1人罹患黃斑部病變。

為了喚起社會對視力健康的重視，衛生福利部、中華民國眼科醫學會、中華民國愛盲協會、中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心及台灣羅氏大藥廠，以「視界羅盤 Eye要清晰」為主題，呼籲大家重視眼科疾病，保持好視力。

3種病變 都會造成失明之虞

可以利用「阿姆斯勒方格表」來簡易測試。（取自吳建良簡報，記者李惠芬翻攝）

可以利用「阿姆斯勒方格表」來簡易測試。（取自吳建良簡報，記者李惠芬翻攝）

吳建良說，黃斑部病變不只一種，隨年齡增加罹患風險增加「濕性年齡相關性黃斑部退化病變」、「多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變」以及「糖尿病黃斑部水腫」。

他提到，濕性老年性黃斑部病變較乾性棘手，濕性的病患約佔所有老年性黃斑部病變的10%，病情的惡化速度快。

5大高風險族群 醫：不要掉以輕心

正常與異常的黃斑部對比圖，中華民國愛盲協會理事長吳建良提醒，一旦病變，病情發展很快，應儘速就醫、治療。（取自吳建良簡報，記者李惠芬翻攝）

正常與異常的黃斑部對比圖，中華民國愛盲協會理事長吳建良提醒，一旦病變，病情發展很快，應儘速就醫、治療。（取自吳建良簡報，記者李惠芬翻攝）

吳建良表示，有5大高風險族群要特別注意，50歲以上銀髮族；有家族病史者；有吸菸史；患有高血壓、高血糖，或心血管疾病者；BMI過高者。

此外，吳建良建議，可以自行用「阿姆斯勒方格表」，或者利用家中磁磚格線來簡易了解有無異狀，例如「中心有黑點」、「扭曲」、「模糊」或「顏色黯淡」等情形，若有，請儘速就醫。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中