健康網》黃斑部病變惡化迅速 醫：30秒可自行篩出有無異狀
〔健康頻道／綜合報導〕全球有逾22億民眾受眼科疾病困擾。亞太地區承擔了全球近三分之二中度至重度視力障礙病例。中華民國愛盲協會理事長吳建良提出警訊，他表示，視力障礙的長輩每4人約有1人是因黃斑部病變；在失明的長輩中每10人約有1人罹患黃斑部病變。
為了喚起社會對視力健康的重視，衛生福利部、中華民國眼科醫學會、中華民國愛盲協會、中國醫藥大學附設醫院眼底病變尖端治療中心及台灣羅氏大藥廠，以「視界羅盤 Eye要清晰」為主題，呼籲大家重視眼科疾病，保持好視力。
3種病變 都會造成失明之虞
吳建良說，黃斑部病變不只一種，隨年齡增加罹患風險增加「濕性年齡相關性黃斑部退化病變」、「多足型脈絡膜血管病變型黃斑部病變」以及「糖尿病黃斑部水腫」。
他提到，濕性老年性黃斑部病變較乾性棘手，濕性的病患約佔所有老年性黃斑部病變的10%，病情的惡化速度快。
5大高風險族群 醫：不要掉以輕心
吳建良表示，有5大高風險族群要特別注意，50歲以上銀髮族；有家族病史者；有吸菸史；患有高血壓、高血糖，或心血管疾病者；BMI過高者。
此外，吳建良建議，可以自行用「阿姆斯勒方格表」，或者利用家中磁磚格線來簡易了解有無異狀，例如「中心有黑點」、「扭曲」、「模糊」或「顏色黯淡」等情形，若有，請儘速就醫。
