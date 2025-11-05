自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

新北市爆今年首例本土登革熱！疾管署：仍屬散發個案

2025/11/05 15:28

疾管署副署長曾淑慧。（資料照）

疾管署副署長曾淑慧。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新北市今年首例本土登革熱病例，為新北市汐止區的60多歲女性。疾管署副署長曾淑慧指出，疫調仍在進行中，但其旅遊史、活動史都在住家附近，目前仍在疫調中，但跟其他外縣市登革熱個案應無關連，提醒民眾近期氣溫仍大致保持在20度以上，病媒蚊仍可活動，務必落實防蚊措施。

曾淑慧說明，個案於10月下旬出現頭暈及全身輕微痠痛等症狀，隔日出現發燒且肌肉痠痛等症狀至診所就醫，五日後因症狀未緩解再次就醫，經通報採檢送驗後確診登革熱，檢出登革病毒第一型。

此外，個案目前於家中休養，同住接觸者目前皆無症狀。個案潛伏期無國內外旅遊史，主要活動地點為住家，研判為本土病例，感染源待釐清，衛生單位已針對個案居住地周邊進行緊急防治工作及病媒蚊密度調查加強孳生源清除及衛教宣導，呼籲民眾落實防蚊措施並配合相關防治工作，防範疫情擴散。

曾淑慧指出，國內本土疫情趨緩，桃園市第二型登革熱群聚已於11月4日監測期滿，高雄市第二型登革熱個案、臺南市第三型登革熱群聚近期無新增，分別將監測至11月7日和11月24日，但型別均與新北市個案不同，與上述本土疫情無關聯。

另疾管署提醒，目前天氣雖已轉涼，惟白天氣溫仍適合蚊子活動及生長，且部分地區仍有降雨，請民眾落實「巡、倒、清、刷」，主動清除家戶內外孳生源，以降低病媒蚊密度。

