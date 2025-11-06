自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》男女大不同 一樣運動量心臟保護有別

2025/11/06 19:50

女生每週運動250分鐘，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，冠心病風險下降30%，男生得運動530分鐘；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕同樣一場運動，流的汗、喘的氣、肌肉的酸痛，結果居然「男女有別！」胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，男生要流兩倍的汗，才能與女生得到同樣的心臟保護力。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，女性每週運動250分鐘，就能讓冠心病風險下降30%；男性要達到同樣的效果，得運動530分鐘。

他表示，在確診冠心病的患者中，差異更明顯。女性患者達到每週150分鐘運動量時，死亡風險下降70%；男性患者在相同條件下，只下降20%。

研究推測，這與雌激素與肌肉代謝特性有關：

●女性的雌激素能改善血脂與血管功能，使運動更能強化心臟，且肌肉中較多耐力型纖維，善於利用脂肪作為能量來源。

●男性肌肉以爆發力型為主，能量多依賴糖分，代謝負擔較高。

黃軒表示，這些生理差異，讓女性在長期運動下，更容易改善心臟健康。

