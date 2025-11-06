健康網》早餐「這時」吃最佳！ 研究：延後1小時死亡率增1成

食農專家韋恩引述國外研究表示，用餐時間延遲會在胰島素敏感性降低、褪黑激素分泌增加的時段攝取營養，使得卡路里堆積體內；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了上班趕時間，經常到公司才吃早餐，或是不習慣一大早進食，直接捨棄早餐。對此，食農專家韋恩引述國外研究表示，早餐最好的進食時間是起床後1小時。此外，研究也顯示，在受試者延遲1小時吃早餐的情況下，可能會影響晝夜節律，導致維持血糖與分解脂肪的能力下降，造成死亡率增加8-11%。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，根據發表於醫學期刊《Nature Communications Medicine》的研究結果，分析了居住在英國的逾2900名42-94歲成人的健康數據。研究發現，早餐早一點吃比較好，太晚吃容易早死。此外，專家也特別建議，依現有資料顯示，起床後1小時內進食是好的。

韋恩說，分析結果顯示，早餐進食時間較晚的人，在身心健康狀態上，隨著年齡的增長而惡化，意即在生理方面面臨疲勞和心血管問題，在心理方面則可能出現憂鬱和焦慮問題。

此外，數據還顯示，吃早餐時間較晚的人，全因死亡率（由各種原因引起的死亡風險）也較高。具體來說，若早餐時間從7點半推遲1小時，則在這34年間的研究期間，死亡率將增加8-11%。

韋恩表示，早餐的食用時間可能會影響生物鐘（晝夜節律），並且可能會影響身體的健康。如果用餐時間延遲，便會在胰島素敏感性降低、褪黑激素分泌增加的時段攝取營養；因此，耐糖能力（維持血糖正常的身體能力）和脂肪氧化（分解脂肪的身體能力）也會下降，使得卡路里無法有效消耗，進而在體內堆積。

