自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐「這時」吃最佳！ 研究：延後1小時死亡率增1成

2025/11/06 06:32

食農專家韋恩引述國外研究表示，用餐時間延遲會在胰島素敏感性降低、褪黑激素分泌增加的時段攝取營養，使得卡路里堆積體內；示意圖。（圖取自freepik）

食農專家韋恩引述國外研究表示，用餐時間延遲會在胰島素敏感性降低、褪黑激素分泌增加的時段攝取營養，使得卡路里堆積體內；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多人為了上班趕時間，經常到公司才吃早餐，或是不習慣一大早進食，直接捨棄早餐。對此，食農專家韋恩引述國外研究表示，早餐最好的進食時間是起床後1小時。此外，研究也顯示，在受試者延遲1小時吃早餐的情況下，可能會影響晝夜節律，導致維持血糖與分解脂肪的能力下降，造成死亡率增加8-11%。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文指出，根據發表於醫學期刊《Nature Communications Medicine》的研究結果，分析了居住在英國的逾2900名42-94歲成人的健康數據。研究發現，早餐早一點吃比較好，太晚吃容易早死。此外，專家也特別建議，依現有資料顯示，起床後1小時內進食是好的。

韋恩說，分析結果顯示，早餐進食時間較晚的人，在身心健康狀態上，隨著年齡的增長而惡化，意即在生理方面面臨疲勞和心血管問題，在心理方面則可能出現憂鬱和焦慮問題。

此外，數據還顯示，吃早餐時間較晚的人，全因死亡率（由各種原因引起的死亡風險）也較高。具體來說，若早餐時間從7點半推遲1小時，則在這34年間的研究期間，死亡率將增加8-11%。

韋恩表示，早餐的食用時間可能會影響生物鐘（晝夜節律），並且可能會影響身體的健康。如果用餐時間延遲，便會在胰島素敏感性降低、褪黑激素分泌增加的時段攝取營養；因此，耐糖能力（維持血糖正常的身體能力）和脂肪氧化（分解脂肪的身體能力）也會下降，使得卡路里無法有效消耗，進而在體內堆積。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中