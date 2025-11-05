自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

謝侑芯猝死案》愛他死混用 危險！醫：猝死風險高

2025/11/05 13:45

網紅謝侑芯驚傳猝逝，疑似因為吸食混和毒品而死亡。（翻攝自X）

網紅謝侑芯驚傳猝逝，疑似因為吸食混和毒品而死亡。（翻攝自X）

〔健康頻道／綜合報導〕近日網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，發現馬國歌手黃明志也有嫌疑，更牽扯出混合毒品等爭議。精神科醫師楊聰財表示，近期新聞常見的「愛他死」（estacy）通常是指俗稱的搖頭丸，在台灣與多數國家列為二級毒品。

楊聰財表示，「愛他死 （estacy）」通常指的是 MDMA（亞甲基雙氧甲基安非他命，3,4-Methylenedioxymethamphetamine），俗稱搖頭丸、快樂丸等，在多數國家和地區被列為第二級毒品。

MDMA（愛他死/搖頭丸）的成分

●主要成分：MDMA 的化學結構與安非他命相似，具有興奮作用，同時也帶有部分迷幻作用。

●市面上的不確定性：市面上流通的「愛他死/搖頭丸」品質參差不齊，純度極不穩定。為了增加藥效或降低成本，製造者經常會將 MDMA 混雜或以其他更危險的物質取代，常見的摻雜物包括：甲基安非他命（冰毒）、麻黃素、咖啡因、K 他命（Ketamine）、其他迷幻藥物（如 PMA、DXM）。

毒性與急性風險

楊聰財表示，MDMA的毒性主要表現在其對身體的急劇影響，施用過量或對其過度反應都可能引發嚴重的健康危機：

●體溫過高（Hyperthermia）： 這是最危險的中毒症狀之一，可迅速導致器官衰竭。

●脫水與電解質失衡： MDMA 引起的興奮和活動力亢進（例如持續跳舞）會導致嚴重脫水。過度飲水（但未補充鹽分）則可能造成水中毒和低血鈉，同樣致命。

●心血管系統：可能引發急性高血壓、心律不整、心臟病發作，甚至主動脈撕裂。

其他器官損害則有：

●橫紋肌溶解症：肌肉組織受損，釋放有害物質進入血液，導致急性腎衰竭。

●凝血障礙：導致出血不止。

●肝臟功能損害。

長期風險與後遺症

長期使用MDMA，會對大腦和身心健康造成嚴重傷害：

●神經系統損傷： 證實會破壞腦部的神經元，影響血清素（與情緒、睡眠、記憶相關的神經傳導物質）的自然分泌。

●認知和精神問題：記憶力嚴重衰退（包括語言及視覺記憶）；憂鬱症、焦慮；被害妄想型精神病、思覺失調症發作的機會大為增加。

●生理依賴性： 主要為心理戒斷症狀，如沮喪、憂鬱、全身乏力、焦慮易怒等。

混合運用是否致命？

是的，MDMA 與其他物質混合使用會使致死風險大幅增加，極度危險。楊聰財舉出下列常見混用情形。

●MDMA + 酒精（Alcohol）： 這是極常見且極危險的組合。酒精會加劇 MDMA 造成的脫水，顯著增加體溫過高、腎衰竭和心血管意外的風險。

●MDMA + 其他毒品： 由於市售搖頭丸本身就可能混雜其他毒品，再加上使用者可能同時使用大麻、K 他命等，將導致藥物作用更為複雜、藥效難以預測，容易產生複合性中毒，嚴重損害大腦和身體。

●MDMA + 某些處方藥： 若與某些治療憂鬱症或其他精神疾病的藥物（特別是影響血清素的藥物）混用，可能導致血清素症候群，這是一種具潛在致命性的症候群。

結論：是否會致命？

楊聰財直言「會」。MDMA（愛他死/搖頭丸）是可能致命的。即使是只服用一粒，也曾有猝死的醫學紀錄，且猝死個案不乏在沒有潛在疾病或未混合其他藥物的情況下發生。致命的因素包括：

1. 藥物過量或純度過高。

2. 體溫過高和器官衰竭。

3. 心臟和血管急性病變。

4. 與酒精或其他藥物混合使用。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

