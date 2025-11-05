自由電子報
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

日本揭罕見怪病「別人對我過敏症」 患者皮膚釋甲苯濃度高出常人40倍

2025/11/05 12:49

「別人對我過敏症」（PATM）患者常因其特殊狀況，承受被社會排斥的巨大精神壓力，圖為情境示意照。（圖：publicdomainpictures.net / Public Domain）

「別人對我過敏症」（PATM）患者常因其特殊狀況，承受被社會排斥的巨大精神壓力，圖為情境示意照。（圖：publicdomainpictures.net / Public Domain）

〔編譯陳成良／綜合報導〕想像一下，如果不是你對別人過敏，而是全世界都對你過敏，會是何種光景？這聽起來像是恐怖電影的情節，卻是一種真實存在的神秘病症，被稱為「別人對我過敏症」（People Allergic To Me, PATM）。一名23歲的患者在2024年告訴英國《天空新聞》，「我，就是那個過敏原。」最令人絕望的是，這種病症至今無藥可醫，醫學界對其理解也極其有限。

關於PATM的紀錄，最早並非來自醫學文獻，而是始於2007年的網路論壇。患者們長年來向醫療專業人員求助，卻大多被當成是心理性疾病或精神問題。一名網友在當時寫道：「過去5年我活在地獄裡，我不知為何會引發他人的過敏反應…這讓他們擤鼻子、清喉嚨、打噴嚏，就像周圍全是灰塵。」儘管網路社群日益壯大，甚至有患者上傳影片佐證，但PATM直到約10年後才真正引起科學界的注意。

人體廢氣雲成線索 日研究揪出元凶

科學媒體《IFLScience》報導，近年，日本科學家終於找到了可能的物理性證據。人體會透過呼吸與皮膚，釋放出數百種被稱為「揮發性有機化合物」（VOCs）的氣體廢物。2023年，一個日本研究團隊決定分析PATM患者皮膚氣體中的VOCs，結果發現了驚人的異常。在75種被分析的皮膚氣體中，一種名為「甲苯」（Toluene）的碳氫化合物，在PATM患者群體中的含量，竟是健康對照組的近40倍。

甲苯是油漆與奇異筆常見的揮發性溶劑，會刺激眼睛、皮膚與呼吸道。日本東海大學化學教授關根嘉香指出，正常情況下甲苯會經肝臟代謝並排出體外，但PATM患者的代謝功能較弱，導致甲苯在血液中累積並從皮膚釋放，證明這種病症確實有生理根據。

科學上的突破並未帶來解脫。儘管找到了可能的元凶，但因「別人對我過敏症」極其罕見，醫學上仍無任何診斷標準或治療方法。患者因此深陷被社會排斥的絕望中，長期承受罪惡感、憂鬱等巨大精神壓力。一名患者便形容，這種處境「以前所未有的方式，徹底摧毀了」他們的人生與未來。

